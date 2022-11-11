Fadıloğlu'ndan deprem uyarısı

57'de ‘Çök-Kapan-Tutun' isimli deprem tatbikatının yapılacağını belirterek, vatandaşlara deprem konusunda uyarılarda bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı (AFAD) tarafından 81 ilde aynı anda ‘Çök-Kapan-Tutun' adıyla deprem tatbikatı yapılacağını hatırlattı. Tatbikatın önemine vurgu yapan Fadıloğlu, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız (AFAD) tarafından ülkemiz genelinde 12 Kasım günü saat 18.57'de ‘Çök-Kapan-Tutun' adıyla deprem tatbikatı yapılacak. Deprem sürecinde kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için ne yapacağımızı önceden planlamalıyız. Sarsıntı başlar başlamaz, ilk yapmamız gereken şey olabildiğince sakin kalmaya çalışmak olmalıdır. Eğer bina içerisindeyseniz, depremi hissettiğinizde ayakta durmayın. Balkon ve merdivenlere yönelmeyin, asansöre binmeyin, pencerelerden uzak durun. Deprem anında çöküp sağlam bir nesnenin yanında durun. Sırtınız, pencerelere dönük bir şekilde kapanarak başınızı, ensenize düşebilecek eşyalardan koruyun. Sarsıntı sona erene kadar sallanan nesneyle birlikte hareket edebilmek için tutunun. Eğer deprem anında mutfaktaysanız ve yanan bir ocak varsa sarsıntı hissedilir hissedilmez önce ocaktaki gazı kapatın. Sonra da ‘Çök-Kapan-Tutun' hareketini yapın. Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekmektedir. Her artçı depremde de ‘Çök-Kapan-Tutun' hareketini yapmayı ihmal etmeyin. Devrilebilecek cisimlerden, kırılabilecek camlardan, düşerek zarar verebilecek cisimlerden uzak durun. Okul, hastane, cami, sinema, tiyatro, stadyum, alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde depreme yakalanırsanız; bulunduğunuz yerde kalın, panik halinde çıkışlara koşmayın, devrilebilecek raf ve benzeri cisimlerden uzak durun. Sarsıntı boyunca çıkışlara yönelmeyiniz. Deprem anında dışarıdaysanız; binalardan, ağaçlardan, üst geçitlerden, köprülerden, elektrik direklerinden ve tellerden uzak durun. Aracınızla hareket halindeyseniz, aracınızı sakin bir şekilde yolun kenarına çekin ve durun. Sarsıntı bitene kadar araç içerisinde kalın. Deprem anında ve hemen sonrasında telefonlar, acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Deprem anında ve hemen sonrasında kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır" diye konuştu.