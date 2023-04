Fadıloğlu'ndan eğitim ve spora tam destek

Başkan Fadıloğlu, “Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde yapılan bu çalışma neticesinde amacımız daha nitelikli sporcuların yetişmesi, şehrimizden ulusal ve uluslararası etkinliklerde derece yapan sporcuların çıkması” dedi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen protokol imza törenine Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Abdulkadir Gözegir katıldı.

Şehitkamil Belediyesi okul sporları faaliyetleri, kulüpler arası spor faaliyetleri ile Gaziantep'te gerçekleştirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının nitelikli imkanlarla yürütülebilmesi için sporcu öğrencilerin, öğretmenlerin, antrenör ve müsabaka görevlilerinin faaliyetlerini daha iyi şartlarda yürütebilmesi amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği branşa özgü spor malzemeleri desteğini önümüzdeki süreçte de devam ettirdi.

İlk imzalanan protokolle ‘Spora Tam Destek Projesi' çerçevesinde Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren ve müsabık faaliyetlere en az bir branşta aktif olarak katılım sağlayan 78 farklı spor kulübüne, bin 700 adet anorak mont, atkı, bere, eldiven seti ve antrenman materyalleri armağan edilecek.

İkinci imzalanan protokolle ise Şehitkamil ilçesinde tüm kademelerde faaliyet gösteren tüm devlet okullarına farklı yaş ve seviyelere uygun olarak planlanan akıl ve zeka oyunları setleri, satranç eğitim setleri, branşa özgü antrenman materyalleri ve voleybol, basketbol, futbol ve badminton topları armağan edilecek. Ayrıca Şehitkamil Belediyesi ve diğer kurumların iş birliği ile organize edilen geleneksel spor organizasyonları başta olmak üzere okul sporları faaliyetleri ve kulüp faaliyetlerinde dereceye giren okullara, okul spor kulüplerine ve antrenör-sporculara branşın ihtiyacına özgü spor malzemeleri desteği sağlanacak.

Protokoller Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Abdulkadir Gözegir tarafından imza altına alındı.

"Amacımız, şampiyonların sayısını arttırıp, olimpiyatlara sporcu yetiştirmek"

İmza öncesi açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bugünkü atacağımız imzanın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Artık Şehitkamil Belediyesi olarak geleneksel hale getirmiş olduğumuz eğitime ve spora destek noktasındaki etkinliklerle ilgili bugün 2 protokol imzalayacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz faaliyetler, yıl içerisinde ‘Spor Şehri Gaziantep' etkinlikleri çerçevesinde okul sporlarında, maksimum düzeyde katılımı sağlamak adına akıl zeka oyunlarından ve satrançtan başlayıp her kademedeki spor etkinliklerinin yapılması, turnuvalarının düzenlenmesi, bunun yanı sıra hem okul sporlarında hem de diğer noktalardaki spor malzemesi desteğinin yapılması olarak devam ediyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kullanılan sahalardaki organizasyonlarda onlarla yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde her türlü desteklerini görüyoruz. İşin finansal boyutuyla ilgili malzeme destek noktasında da Şehitkamil Belediyesi olarak biz bu sorumluluğu üstleniyoruz. Diğer taraftan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda öğrencilerimizin organizasyonu, transferi noktasında hazırlıklarını yapıyorlar. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde yapılan bu çalışma neticesinde amacımız daha nitelikli sporcuların yetişmesi, şehrimizden ulusal ve uluslararası etkinliklerde derece yapan sporcuların çıkması. Bu görmüş olduğunuz destekler sayesinde çok şükür dünya şampiyonu çıkarabilecek noktaya geldik. Amacımız, şampiyonların sayısını arttırıp, olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bu konuda desteklerinizden dolayı başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere Gençlik Spor Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Spor yapan kişiler yetiştirme meselesi önemli"

Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Gençlerimize yönelik, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak adına belediyemizin düşünmüş olduğu bu sportif faaliyetleri geliştirme noktasında protokolü imzalama meselesinden dolayı hem Belediye Başkanımıza hem de ekibine teşekkür ediyoruz. İlçemizde bir birlik ve beraberlik, bir bütünlük içerisinde el birliğiyle her işin ucundan beraberce gerek kaymakamlık gerek belediye, yerel yönetim olarak el birliğiyle üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bir samimiyet ve bir muhabbet içerisinde karşılıklı iyi diyaloglar içerisinde bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik bu sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Spor yapan kişiler yetiştirme meselesi önemli. Hem derslerinde başarılı olacak hem de sporunu yapacak insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bu vesile ile protokolün ilçemize ve ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Başkanımın destekleri çok büyüktür bu konuda"

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise, "Gaziantep modeliyle spor şehri Gaziantep'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz belediyelerimizle sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ediyoruz. Bunların en büyük paylaşımlarından birisi de Şehitkamil Belediyemiz. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'ni neredeyse bizim kendi öz malımız gibi kullanıyoruz. Gaziantep'ten dünya şampiyonları çıkarttık ki Başkanımın destekleri çok büyüktür bu konuda. Denizi olmayan yerde yüzme adına dünya şampiyonları çıktı. Ama biz geleceğin sporcu bilim adamlarını da yetiştirmek istiyoruz. Sporcu avukatlarını da yetiştirmek istiyoruz, sporcu doktorlarını da. Hani sporla büyüyen nesiller yetiştirmek istiyoruz ki bundan yirmi, otuz yıl sonra sağlık sektörüne olan ihtiyaç minimuma insin. Kendine yetebilen, problemlerle dimdik dirayetli şekilde baş edebilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu bağlamda protokolümüz hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah sporcu bereketi getirsin. Teşekkür ediyorum. Var olun” şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye örnek faaliyetler yaptık"

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da, “Belediye Başkanımız, göreve başladığı günden itibaren kurumlar arası iş birliğini en iyi şekilde icra eden kurumlar olduk. Türkiye'ye örnek faaliyetler yaptık. Ana sınıfı, anaokullarından başlamak üzere Türkiye'de ilk defa Şehitkamil Belediyemizde sosyal tesislerimizde anaokullarımızı açtık. 72 derslik olarak şu an devam ediyor. Bu Türkiye'de bir ilkti. Bundan sonra yavaş yavaş diğer şehirlerimizde de başladı. Yani okul öncesinden başladık. Ortaokul, ilkokul, üniversite sınavına girecek olan çocuklarımıza kadar Halk Eğitim Merkezlerimiz ile beraber, bunun dışında yine veli eğitimleri, yani kurumlar arası iş birliğini aklınıza gelebilecek bu memleketin ve bu milletin menfaatine ve yararına olabilecek, insanlığın hizmetine sunabileceğimiz her ne varsa Şehitkamil Belediyemizle hep beraber yaptık. Bilgi kültürü yarışmalarından tutun da spor faaliyetlerine kadar. Ben, bütün bu bağlamda özellikle bize her konuda destek olan Şehitkamil Belediyemize, başkanımıza, tüm ekibine, başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz zaten büyük bir aileyiz. Ben teşekkür ediyorum” diye konuştu.