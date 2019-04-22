Fadıloğlu'ndan Gülsin Onay dinletisine davet

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın ‘Çocuklara Özel Dinleti ve Söyleşi' programı ile yetişkinlere özel gerçekleştirilecek ‘Piyano Resitali' programlarına herkesi davet etti.

Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Gazianteplilerle buluşuyor. Program, İncilipınar Mahallesinde bulunan Şehitkamil Sanat Merkezinde (ŞSM) gerçekleştirilecek. 23 Nisan Salı günü yapılacak ilk program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 13:30'da düzenlenecek ‘Çocuklara Özel Dinleti ve Söyleşi' ile başlayacak. İkinci program ise saat 20:00'da yetişkinlere özel ‘Piyano Resitali' ile devam edecek.

Hem çocuklar hem de yetişkinlere özel iki programın da dolu dolu içeriğiyle keyifli anlar yaşatacağını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Müzik yaşamında dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yapan sevilen Piyanist Gülsin Onay'ın yavrularımıza yönelik ‘Çocuklara Özel Dinleti ve Söyleşi' programı ile sonrasında gerçekleştirilecek ‘Piyano Resitali' programına tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.