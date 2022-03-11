Fadıloğlu'ndan kutlama ve anma mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fadıloğlu, mesajında, “İstiklal Marşımız söylendikçe bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecek, milletimiz vatanına ve bayrağına olan sevgisinden, bağımsızlığa olan tutkusundan asla vazgeçmeyecektir” ifadesine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Milletimizin ortak sesi, ortak duygusu, yol haritası olan İstiklal Marşı'mızın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. İstiklal Marşı, vatanı işgal kuvvetleri tarafından paylaşılmak ve tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin yeniden var oluşunu, yeniden şahlanışını anlatan bir destandır. İstiklal Marşı, milletimizin milli ve manevi değerler uğruna verdiği mücadelenin manzum ifadesidir. Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Allah'a, yurduna ve dinine bağlılığını en güzel ifadelerle anlatmıştır. İstiklal Marşımız, yazıldığı dönemde milletimize nasıl büyük bir manevi güç vermişse bugün de birlik ve beraberliğimizin muhafazası ve milli duyguların harekete geçirilmesinde aynı heyecan ve coşkuyu vermeye devam etmektedir. İstiklal Marşımız söylendikçe bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecek, milletimiz vatanına ve bayrağına olan sevgisinden, bağımsızlığa olan tutkusundan asla vazgeçmeyecektir. Bu duygularla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutluyor, bu anlamlı günün yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için hayatlarını ortaya koyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, merhum Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyorum'' ifadelerini kullandı.