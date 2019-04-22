Fadıloğlu'ndan müjdeli kutlama

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, 23 Nisan'da Dülük Tabiat Parkının ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara yönelik düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı. Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında basketbol, yüzme, satranç, cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları branşında organizasyonlar düzenledi ve binlerce çocuğa bayram havası yaşattı. Önemli mücadelelerin yaşandığı kupa organizasyonlarında dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi. Çocuklar, düzenlenen organizasyonlarla moral buldu.

“Tüm çocuklarımızın bayramını gönülden kutluyorum”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum. Tabi bu kutlamanın yalnızca sözde kalmaması adına Şehitkamil Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz sportif etkinliklerimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Satranç, yüzme, basketbol, cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları branşında minik yavrularımıza yönelik organizasyonlar gerçekleştirdik. Çocuklarımız, akademik çalışmalarını sürdürürken biz de sosyal faaliyetlerine destek vermek adına bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Ben, bu vesileyle centilmence yarışmanın neticesinde ödül alan yavrularımızı yürekten kutluyorum. Onların şahsında tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum. Çocuklarımıza bir de müjde vermek istiyorum. 23 Nisan günü çocuklarımızın aileleri ve sevdikleriyle bayram coşkusunu doyasıya yaşamaları için Dülük Tabiat Parkı gün boyu ücretsiz olacak” ifadelerini kullandı.