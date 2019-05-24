Fadıloğlu'ndan önemli uyarı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın ödeme konusunda sıkıntı yaşamaması için 25 Mayıs Cumartesi ile 26 Mayıs Pazar günleri de veznelerimiz hizmet verecek” dedi.

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma 2019 tarihinde sona eriyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşları vergilerin zamanında ödenmesi konusunda uyardı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların vergisini tüm teknolojik imkanları kullanarak tahsil ettiklerini söyledi. Fadıloğlu, vatandaşın ödeme konusunda sıkıntı yaşamaması adına hafta sonu da mesai yapacaklarını duyurdu.

“Vatandaşlarımız için gerekli kolaylıkları sağlıyoruz”

Veznelerde sıra oluşmaması için bazı tedbirler aldıklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Mükellefler vergilerini belediyedeki veznemizden nakit ve kredi kartıyla ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca çeşitli nedenlerle belediyeye gelemeyen vatandaşlarımız için de gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Belediyemize gelemeyen mükelleflerimiz, 31 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar Vakıfbank IBAN No: TR 380001500158007293599881 nolu hesaba, Posta Çek No: 483435 nolu posta hesaba, Şehitkamil Belediye vezneleri ve www.vezne.sehitkamil.bel.tr adresinden online olarak da vergi ödemelerini tahsil edebilecekler. Türkiye'nin tüm Vakıfbank şubelerinde ve Vakıfbank internet bankacılığından da ödeme yapılabilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi personelleri, 25 Mayıs Cumartesi ile 26 Mayıs Pazar günleri de hizmet verecek” açıklamasını yaptı.