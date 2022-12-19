Fadıloğlu'ndan sanat vurgusu

Gaziantep'te kültür ve sanatına verdiği desteklerle tanınan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Fadıloğlu, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden birinin sanat olduğunu söyledi.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadılıoğlu'nu ziyaret ederek, derneğin çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdiler.

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, kültürel ve sanatsal çalışmalarının önemine değinerek, “Ülkelerin en önemli kalkınmışlık göstergelerinden biride sanat ve kültürel etkinliklerdir. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak, kültürel ve sanatsal etkinlikleri destekleyerek sanat ve sanatçının yanında olduk. Bu anlama kentin en önemli ihtiyaçlarından bir olan sanat merkezlerini faaliyete geçirdik. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı çeşitli müzik kursları ile vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Bunların yanı sıra kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız Şehitkamil Sahnesi ile 24 saat kesintisiz bu tür etkinliklerin devamını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan GAFSAD Başkanı Yakup Yener'de derneğin çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Yener, “Dernek olarak fotoğraf sanatının gelişmesine ve kent arşivine fotoğraf anlamında katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Ziyarette Gafsad Yönetim Kurulu, Şehitkamil Belediye Başkanı M. Rıdvan Fadıloğlu'na uzun pozlama bir fotoğraf hediye etti.