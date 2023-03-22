Fadıloğlu'ndan yaşlılara saygı ziyareti

Fadıloğlu, “Allah, büyüklerimizi hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Anne-baba duası alan, dede-nene duası alan hem bu dünyada hem de öbür dünyada iflah olur. Biz, bu yüzden her zaman büyüklerimizin duasına talibiz” dedi.

Ay içerisinde çok sayıda yaşlıyı evinde ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla 72 yaşındaki Zöhre Ülkü ile 89 yaşındaki Makbule Aslan'ı evlerinde ziyaret etti.

İlk ziyaretini Beykent Mahallesinde ikamet eden ve Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan Vefa Hizmetinden yararlanan Zöhre Ülkü'nün hanesine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaşlı çiftle uzun süre sohbet etti. Her imkanda yaşlı çiftin yanında olduğunu vurgulayan Fadıloğlu, yaşlı çitten dua talep etti. Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise Çamlıtepe Mahallesinde ikamet eden Makbule Aslan'ın evine yaptı. Yatalak olan, oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Makbule Aslan'dan da dua isteyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Aslan'a şifa diledi.

“Her zaman büyüklerimizin duasına talibiz”

Ziyaret sonunda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Makbule teyzemize öncelikle teşekkür ediyorum. Makbule teyzemize teşekkür ederken, oğluna ve gelinine de teşekkür ediyorum. Oğlu ve gelini, Makbule teyzemize bakıyor. Allah, büyüklerimizi hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Hem oğlu hem de gelini yaşlımızı yalnız bırakmayıp, onunla beraber yaşıyorlar, onun hizmetinde bulunuyorlar. Yaşlılara Saygı Haftası'nda da ben tüm gençlerimize şunu öneriyorum. Anne-baba duası alan, dede-nene duası alan hem bu dünyada hem de öbür dünyada iflah olur. Ama dua almazsa iflah olması mümkün değil. Biz, bu yüzden her zaman büyüklerimizin duasına talibiz. Burada Makbule teyzemiz dualarla karşıladı bizi. Allah, hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizin varlığı ile biz varız. Allah, onları başımızdan eksik etmesin. Hepimize de imanla yaşayıp, imanla göç etmeyi nasip etsin. Ben, Makbule teyzemizin şahsında tüm yaşlılarımızın Yaşlılara Saygı Haftası'nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Allah, devletimize ve milletimize de zeval vermesin”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Makbule Aslan, “Allah, razı olsun. Bugün, Başkanımız beni evimde ziyaret etti, halimi, hatırımı sordu. Allah, kendisinden bin kere razı olsun. Allah, kendisine uzun ömürler nasip etsin. Allah, devletimize ve milletimize de zeval vermesin. Bir daha bize böyle zor günler yaşatmasın. Biz Başkanımızdan her zaman razıyız, her zaman bize yardımcı oluyor. Allah, hiçbir zaman kötüye fırsat vermesin ve bizleri iyiden ayırmasın” diye konuştu.