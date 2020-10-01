İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fadıloğlu'ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne yeni atanan Prof.

Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, yeni dönemin Gaziantep Üniversitesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAÜN Rektör'ü Prof. Dr. Arif Özaydın ve ekibine başarılılar diledi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.


Ziyarete Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra başkan yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci ve Mehmet Ali Korkmaz katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.