Fadıloğlu'ndan YKS'ye girecek öğrencilere altın tavsiyeler

Fadıloğlu, “Öğrencilerimiz özellikle sınav gecesi uykularına mutlak suretle dikkat etsinler, beslenmelerine dikkat etsinler, sabah da kesinlikle kahvaltısız sınava gitmesinler” ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu, “Öncelikle tüm sınava girecek tüm öğrencilerimizin Rabbim emeklerini zayi etmesin, gönüllerindekini hayırlı eylesin. Tabi öğrencilerimiz uzun bir dönem ders çalıştılar. Artık final noktasına yaklaşıyorlar. Öğrencilerimiz özellikle sınav gecesi uykularına mutlak suretle dikkat etsinler, beslenmelerine dikkat etsinler, gece ağır bir yemek yemesinler. Sabah da kesinlikle kahvaltısız sınava gitmesinler istiyoruz. Tabi özellikle bizim gibi büyük şehirlerde ulaşımı da hesap ederek mutlak suretle sınava girecekleri yeri önceden gidip belirleyip, hangi istikamette, hangi ulaşım aracıyla gideceğini tespit ederek, önce bir antrenman yapmaları gerekiyor. Öğrencilerimiz mutlaka bunu yapsınlar. Her halükarda bir gün önceden veya iki gün önceden sınava girecekleri yeri tespit etsinler. Diğer taraftan sınavda heyecanlı olmamalarını öğrencilerimizden rica ediyorum. Tabi yılların bir emeği var, bu da belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Orada özellikle kodlamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Tabi bu süreçte hepimiz istiyoruz ki en iyisi olsun, bu sınavın sonucu dünyanın sonu demek değildir. Esas olan iyi insan olabilmek, bu açıdan yalnızca akademik başarıyı ön plana almamak lazım, sosyalliğimizi de mutlak suretle dikkate almak lazım. İnşallah öğrencilerimiz gönüllerindeki muratlarına ererler. Ama üniversite hayatını da devam ettirirken bizim onlardan tek bir isteğimiz var, vatana ve millete hayırlı insan olmaları, bu memleket için üretken insan olmaları. Bu ülkenin geleceği üretimden geçiyor. Büyüyebilmemiz için üretmemiz gerek, üretmemiz gerek, üretmemiz gerek diyorum. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu sınavları tamamlayacaklar. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.