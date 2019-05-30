Fadıloğlu'nun Kadir gecesi kutlaması

Başkan Fadıloğlu, İslam aleminin idrak edeceği Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında tüm İslam alemin yaşayacağı mübarek Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın mutluluğunu İslam alemiyle birlikte yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketine bereket katan Kadir Gecesi, ilahi müjde ile bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bir yandan pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve coşkunun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bir yandan da Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sayısız güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, manevi bir iç yolculuk için büyük bir fırsattır. İç dünyamıza yönelerek iyi ve güzel davranışlarımızı arttırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak arınmaya çalışmalıyız. Bu önemli gün ve geceleri değerlendirirken ibadet ve güzellikleri sadece bu geceye hasretmemeli, her zaman aynı doğrultuda hayatımızı yönlendirmeye çalışmalıyız. Yüce Rabbim, hepimize; rahmet kapılarının sonsuza açıldığı, gönüllerimizin ve ellerimizin dualarla semaya uzandığı bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmeyi ve mutlulukla Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasip etsin. Bu manevi duygularla yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan bu anlamlı gecenin, İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa; huzur, mutluluk bereket getirmesini diliyorum. Rabbimden, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığın kardeşliğine ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum."