Fadıloğlu'nun mahalle ziyaretleri miting havasında gerçekleşiyor

Fadıloğlu'nun mahalle ziyaretleri, adeta miting havasında gerçekleşiyor.

Halka yapılan hizmetleri ve yapılacak hizmetleri anlatmak, varsa sorun, talep, görüşlerini almak adına sık sık esnaf, aile ve mahalle ziyaretleri yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde çok büyük kalabalıklarla buluşuyor. Yüzlerce kişinin oluşturduğu kalabalığa hitap eden Fadıloğlu, gösterilen ilginin ve sevginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Karacaoğlan, Mevlana, Merveşehir, 8 Şubat, Selimiye ve Maaşkuyu Caddesindeki esnafı ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra da Eyüpsultan, Yeni Mahalle, Çıksorut, Güvenevler ve Aktoprak Mahallesi sakinleriyle buluştu.

"Büyük bir ilgi ve sevgi gösteriyor"

Gittiği her adreste gösterilen ilgiden ve sevgiden duydukları mutluluğu ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, "Vatandaşlarımızın istekleri, sıkıntıları bizim için çok önemli. Her fırsatta gerçekleştirdiğimiz esnaf ve aile ziyaretleriyle halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımız, bize çok büyük bir ilgi ve sevgi gösteriyor. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Allah, kendilerinden razı olsun. Gayemiz, Gaziantep'imizi Türkiye'nin yaşanabilir şehirleri arasında en üst sıralara taşımak. Gaziantep'imizde çağın gerektirdiği yatırımlarımızı sırasıyla kazandırıyoruz. Bunu da halkımızla birlikte yapıyoruz. Bizler bu yola çıkarken vatandaşımıza güvendik ve bağımızı hiçbir zaman kopartmama sözü verdik. Çok şükür bu sözümüzü de tutuyoruz ve her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü bir gönül bağları kuruyoruz. Doğumdan ölüme her yaştan vatandaşlarımızın hayatında hizmetlerimizle yer alıyoruz. Günün büyük bölümünü vatandaşımızın sorunlarını dinlemek ve sorunların çözümü için ayırıyoruz. Vatandaşımızla en hızlı çözüm yollarını yine beraber istişare ederek arıyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Dezavantajlı kişiler başta olmak üzere ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden her vatandaşımızı mutlu etmek için çaba gösteriyoruz. Bizim en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz ve aldığımız hayır dualarıdır. Milletimizden aldığımız güçle en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tek derdimiz; millet ve milletimize hizmet etmek. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.