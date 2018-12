Fadıloğlu'nun ziyareti büyüklerini memnun ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında 8 Şubat Mahallesi'nde ikamet eden Habibe Kılıç'ın evine misafir oldu. Rıdvan Fadıloğlu'nu karşısında gören Habibe Kılıç, yaşadığı mutluluğu Fadıloğlu'na sarılarak gösterdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubat Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Habibe Kılıç'ın evine konuk oldu. Fadıloğlu'nu karşısında gören Habibe Kılıç, mutluluğunu ona sarılarak gösterdi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Rıdvan Fadıloğlu, Kılıç'ın hayır duasını aldı. Fadıloğlu'nun evine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Habibe Kılıç, her zaman kapısının açık olduğunu dile getirdi. Habibe Kılıç'ın istek ve sıkıntılarını dinlendi. Vefa Hizmetinin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Habibe Kılıç, Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Allah, hiçbir zaman dua kapılarımızı kapatmasın

Her zaman büyüklerinin yanında olduklarını dile getiren Fadıloğlu, “Bugün Habibe teyzemizin evine konuk olduk. Ben, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Habibe teyzemizin evine belirli aralıklarla gelerek, her türlü isteklerini yerine getirmeye gayret gösteriyorlar. Vefa Hizmeti projesi kapsamında Habibe teyzemiz bizimle görüşmek istemiş, biz de büyüklerimiz bizim yanımıza gelmez, biz büyüklerimizin ayağına gideriz anlayışıyla bugün Habibe teyzemizi evinde ziyaret ettik. Bizi evinde misafir etti, çayını içtik, hayır duasını aldık. Rabbim sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin. Rabbim, hiçbir zaman büyüklerimizin duasını üzerimizden eksik etmesin. Habibe teyzemizin hem ülkemiz hem de milletimiz için duası her zaman devam ediyor. Allah, hiçbir zaman dua kapılarımızı kapatmasın. Ben, tekrar bugün bizi evinde misafir ettiği için Habibe teyzemize teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Allah, hiçbir zaman devletimize, milletimize zeval vermesin

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetin kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Habibe Kılıç, “Kızlarımız düzenli olarak evime geliyor, evimi baştan aşağı temizliyorlar. Böyle bir hizmeti bize sunan Başkanımızdan Allah razı olsun. Evimi temizlemeye gelen kızlarımdan Allah razı olsun. Bugün de Başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutluyum. Allah, hiçbir zaman devletimize, milletimize zeval vermesin, Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.