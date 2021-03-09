Fahiş fiyatta belirsizliğin giderilmesi önerisi

” diyerek ilgili yönetmelikte geçen ‘aşırı ve adil olmayan artış' ifadesinin kriterlerinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, fahiş fiyattaki belirsizliğin meydana getirdiği olumsuzlukları belirterek, “TOBB çatısı altındaki tüm Oda ve Borsalar olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalar için disiplin mekanizmalarımızı çalıştırarak elimizden geldiğince vatandaşımızı mağduriyetten korumaya çalışıyoruz. Ancak üyelerimizin de korunması gerekmekte. Bunun için de her şeyden önce fiyatlardaki aşırı ve adil olmayan artışa ilişkin kriterlerin belirlenmesi gerekir. Bir fiyatın fahiş olup olmadığının kriterinin olmaması, satıcıyı bir anlamda tanımı olmayan bir suçtan dolayı cezalandırmak anlamında” dedi. Konuya ilişkin GTO 2 Nolu Unlu Mamüller Baklava, Un, Bulgur, Bakliyat İmalatı ve 6 Nolu Market-Bakkaliye Meslek Grubu üyelerinden aldıkları geri bildirimleri de değerlendiren Başkan Yıldırım, “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe, ‘Birinci fıkra çerçevesinde verilen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmez.' ibaresi eklendi. 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu değişiklik; üretici, tedarikçi ve perakende işletmesinin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasının önünü açmaktadır. Bu durum da anayasamızın 38.maddesinde belirtilen; suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı hükmüne aykırıdır. Bir yandan tanımı olmayan bir suç var diğer yandan savunma hakkı yok. Bu uygulamalar, kurallara ve ticaret ahlakına uygun bir şekilde ticaret yapan işletmelerimizin haksız ve yersiz ithamlarla karşılaşmasına neden olmakta. Ticari hayatta güven zedeleyen bu haksız ve yanlış algının değiştirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.