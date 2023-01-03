Faili meçhul hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı: 31 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-31 Aralık 2022 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik adli makamların koordinesi, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmalarıyla çok sayıda operasyon yaptı.

25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Operasyonlar neticesinde 6 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı, 9 evden hırsızlık olayı, 1 kişilere karşı mala zarar verme olayı, 2 iş yerinden hırsızlık olayı, 1 otodan hırsızlık olayı, 1 oto hırsızlığı olayı, 1 suç eşyasını satın alma veya kabul etme olayı, 3 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayı ve 1 motosiklet hırsızlığı olayı olmak üzere toplam 25 faili meçhul olay aydınlatıldı.

31 şüpheliden 5'i tutuklandı

Operasyonlar sonucunda, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.