Fatih Erbakan: "Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir ferdi Millet İttifakı'na oy vermez"

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin hiçbir ferdinin Millet İttifakı'na oy vermeyeceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il başkanlığını ziyaret etti. Fatih Erbakan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Depremle ilgili konuşan Erbakan, Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirterek Türkiye'nin afetlere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

“Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'nın kurulması gerekiyor”

Erbakan, “Yaşanan deprem felaketinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen acısını içimizde hissediyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini ifade ettik. AFAD var, Kızılay var, çeşitli kuruluşlar var ama bunların aksayan yönleri olduğu ortaya çıktı. Türkiye doğal afetlerin çok sık karşılaştığı bir ülkedir. Buna her zaman hazırlıklı olmalıdır” dedi.

“Millet İttifakı, vadettiği projelerle milli değerlerimize karşı”

Erbakan, Millet İttifakı ve destekçilerinin açıklamalarının milli değerlere uymadığını açıklayarak, “14 Mayıs'ta son derece kritik bir seçimle karşı karşıyayız. Bu seçimlere giderken karşımızda sol sosyalist, komünist fraksiyonların toplandığı bir Millet İttifakıyla karşı karşıyayız. Bu 6'lı masanın açıklamaları hepinizin malumudur. ‘Ayasofya'yı yeniden müze yapmamız gerekiyor. Eşcinsel evlilikler normaldir. LGBT Türk aile yapısını bozmaz' diyorlar. Başörtüsüne Anayasal güvenceye karşı çıkıyorlar. Destekçileri ise, ‘Diyanet İşlerini kaldıracağız. Terör operasyonlarını durduracağız. Suriye'nin kuzeyinden Türk askerini çekeceğiz' diyen bir 6'lı masayla karşı karşıyayız. Bunların destekçileri din derslerini tamamen kaldıracağını söylüyor. Doğrudan PKK terör örgütünün sözde yöneticileri çektikleri videolarla doğrudan doğruya bunlara destek açıklaması yapıyor. Dolayısıyla biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin, milletimizin bu zihniyete teslim edilmesine vesile olmamak adına bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. AK Parti'yle yaptığımız mutabakattaki temel prensiplerimizi unutmayacağız, takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“6'lı masaya Yeniden Refah Partinin hiçbir ferdi asla oy vermez”

Erbakan, “Yeniden Refah Partisi il başkanlarının Millet İttifakı'na oy vereceği hususundaki haberler gerçek dışıdır. İl başkanlarımızın da bizim de haberimiz yok. Zaten söyledikleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Milli görüşün, Erbakan hocanın yıllarca savunduğu değerlere zıt görüş ortaya koyan bir 6'lı masaya Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir ferdi asla oy vermez” diye konuştu.