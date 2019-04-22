Fatma öğretmen yazdı ve yönetti öğrenciler sahneledi

GKV Özel Okulları İngilizce öğretmeni Fatma Özseven tarafından kaleme alınan ve yönetilen müzikalin 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sahneleneceği ifade edildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tiyatro şenliği devam ederken İngilizce Öğretmeni Fatma Özseven'in kaleme aldığı ve yönettiği İngilizce sahnelenecek olan Millionaire Müzikali için geri sayım başladı. Uzun süredir hazırlıkları devam eden müzikalin 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşacağı ifade edilirken konuyla ilgili bilgi veren GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Kurumlarımızın gelenekselleştirdiği Türkçe ve İngilizce müzikalleri bu yılda başarıyla sahneleniyor. Geçtiğimiz günlerde sahnelenen ve büyük ilgi gören Ay Işığında Şamata adlı müzikalin ardından bu kez de okulumuz İngilizce Öğretmenlerinden Fatma Özseven'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği Millionaire Müzikalinde GKV Özel Liseleri İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencileri rol aldı. Dev bir kadronun yer aldığı ve birçok alanda öğretmenlerimizin de destek verdiği müzikalimiz 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sahnelenecek. Tüm dünyada en çok izlenen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” temasıyla ve zamanda geçmişe yolculuk sahneleriyle izleyenlere düşündürücü ve heyecan dolu dakikalar yaşatmayı amaçlayan oyun, birbirinden farklı dans koreografileri ile de zengin bir içerik sunmakta. Tamamı İngilizce sahnelenecek olan müzikalimize bütün Gaziantepliler davetlidir” dedi.

Millionaire müzikaline dev kadro

GKV Özel Okulları İngilizce Öğretmeni Fatma Özseven'in yazarak sahneye koyduğu müzikalde Yönetmen Yardımcılığını Özgül Besler, Dans Koreografları Oscar Shakhnazar Kadirbyek ve Francky Razanadahy, Işık Tuğba Karslıgil ve Berkay Tahtacı, Kostüm İrem Güzel, Bilgisayar Tasarım Ömer Cengiz, Fatoş Hanedan, Ses Efektleri Aynur Şavklıyıldız, Dekorlar Hayal Bazoğlu, Melek Kaman Aslan, Şeyma Aslantaş, Emine Korkmaz ve Serpil Ertem tarafından tasarlandı. Teknik Ekipte Erhan Çağlı, Muhammet Ali Erdemir. Ahmet Öz. Ümit Doğan

Mete Han Seçmenoğlu ve Fatih Kızılbent Ulaşım ve lojistikte Kadir Taşçılar ile Döne Bağlam görev aldı. Dev bir öğrenci kadrosunun sahne aldığı müzikalin 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sahneleneceği de açıklandı.