Fatma Şahin, adaylığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefon ile arayarak söylediğini belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuk olduğu radyo programında adaylık sürecini ve özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Fatma Şahin, soru üzerine aday olduğunu ise ilk kez Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde öğrendiğini söyledi. Adaylığını öğrendiği günü anlatan Şahin, "Mardin'de Emine Erdoğan hanımefendi ile bir programdaydık. Son derece yoğun bir gün yaşadıktan sonra gece geç saatlerde Cumhurbaşkanı beni aradı, bana hayırlı olsun benden beklentisinin yüksek olduğunu ve daha büyük başarılar beklediğini söyledi" dedi. Adaylığının kendisine tebliğ edilmesini ilk olarak eşiyle paylaştığını söyleyen Fatma Şahin, “Gaziantep olarak mahcup olmayacağız” şeklinde konuştu.

Futbola merakı yok

Fatma Şahin, en sık dinlediği şarkının ise, Mümin Sarıkaya'nın yorumladığı “Ben Yoruldum Hayat” isimli şarkı olduğunu belirterek, "Çoğu zaman uyumadan önce baş ucumda telefonumdan şarkımı açar dinler ve öyle uyurum" dedi.

Fatma Şahin, futbol merakının olmadığını da belirterek, "Futbol ile pek aram yok. Zaman zaman evde izliyoruz, penaltı kaçırıldığı zaman evin tüm atmosferi değişiyor. O sebeple benim işim yol yapmak, hizmet etmek. Futbol bana göre değil" ifadelerine yer verdi.

"Matematik dersim çok iyiydi"

Fatma Şahin okul dönemi ile ilgili soru üzerine ise, "Matematik derslerim çok iyiydi Üniversiteyi derece ile bitirdim. Okul biter bitmez hemen iş buldum maaşımı anlaştım ve hemen kolları sıvadım” ifadelerini kullandı.

"İzlediğim dizi beni ağlatmalı"

Fatma Şahin, hangi film ya da dizileri izlersiniz sorusunu ise, "İzlediğim dizi beni ağlatmalı yoksa etkilenmem ve izlemem” cevabını verdi. Kitap yazma konusundaki düşüncesi de sorulan Şahin, "Birikmiş çok hikayem var, ancak not alma alışkanlığım yok. Keşke not alma alışkanlığım olsaydı inanın çok satanlar listesine giren bir kitap çıkarmış olurdum” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısında hedef 8 milyon

Yakın tarihte Gaziantep'i bir turizm şehri yapmayı amaçladıklarını anlatan Şahin, hayvanat bahçesinin şuana kadar 4 milyon ziyaretçi tarafından gezildiğini, bu sayıyı 8 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Hiç kulis ya da lobi yapmadım”

Şahin, siyasi hayatı ile ilgili sorularda ise, "Siyasi hayatımda hiçbir zaman lobi ya da kulis yapmadım. Meclise attığım ilk günden bu yana birçok farklı görevde ve komisyonlarda görev yaptım ve şuanda ise mevcut bir Belediye Başkanıyım. Hiçbir zaman görev verilsin diye kulisim olmadı. Eğer halkta karşılığınız var ise zaten halkın gücünü arkanıza almışsanız sizin önünüze hiçbir engel karşı duramaz. Cumhurbaşkanımız da siyasi hayatı boyunca her zaman halkın desteğini arkasına almıştır ve halkın taleplerini iyi bilir bu anlamda siyaseti iyi okur" dedi.

Sosyal medyayı çok seviyor

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullandığını belirten Şahin, “Her platform kendi içerisinde çok önemli kitlelere hitap ediyor ve ben de hemen hemen hepsini aktif olarak kullanmaya gayret ediyorum ancak hangisini daha çok takip ediyorsunuz diye soracak olursanız sanırım biraz daha fazla zamanı Twitter'da geçiriyorum. Sosyal medya hesaplarını kullanırken bu size birçok tercih hakkı tanıyor. Polemiklere girebilirsiniz, sert üslup kullanabilirsiniz dikkat de çekebilirsiniz ancak ben hiçbir zaman bu yaklaşımdan yana olmadım her zaman kendi benliğimi yansıttım ve hatırı sayılır bir takipçi sayısına ulaştık” diye konuştu.