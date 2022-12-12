Fatma Şahin, Başkan Yardımcısı oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Siyasi Komite Toplantısı'nda CEMR Başkan Yardımcılığına seçildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen CEMR Siyasi Komite Toplantısında başkanlık, eş başkan, başkanlık divanı ve mali komite üyeleri seçimlerinin yapıldı. Yapılan seçimlerde, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CEMR Başkan Yardımcısı oldu.

Toplantıya TBB'yi temsilen; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Neşe Ay ile Keçiören Meclis Üyesi Cemal Baş katıldı.

Siyasi Komite Toplantısında Ukrayna krizine dair çözüm önerileri, sosyal uyumu teşvik etmede yerel ve bölgesel yönetimlerin rolü, çevre sorunları, Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konuları konuşuldu.

İki gün süren program çerçevesinde heyet, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner'i de ziyaret etti.