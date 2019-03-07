Fatma Şahin “Kadın Gözüyle Şehirler” konulu söyleşiye katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep'te, eline çantasını alarak, ‘ben Türk kadınıyım' diyecek eğitimli, herkesle rekabet edebilecek güçlü kadınlarımız var” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Kadın Komisyonu'yla Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Kadın Gözüyle Şehirler” konulu söyleşi programına katıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nde gerçekleştirilen söyleşi, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yeter Günal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

"Kadın-erkek eşitliği toplumların kalkınma meselesidir"

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir şehre kadın gözüyle bakmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bir kadın olarak 15 yıl özel sektörde çalıştığını hatırlatan Şahin, “Kafamızda hep kalıplar var, şu mühendisliği kadınlar yapar bu mühendisliği yapamaz diye. En büyük sorunumuz zihinlerde, kutuplaştırmada, ötekileştirmede ve kalıplarda bu kalıpları kırmak gerek. 3K devriminde kasa ve kas devrimi bitti şimdi kafa devrimi dönemi başladı, toplumun yarısını yok saydığınız bir kalkınma modeli yönetilemez. Kadın-erkek eşitliği artık toplumların kalkınma meselesi oldu. Türkiye'nin, 2023 hedefleri arasında Dünya'nın en büyük 10'uncu ekonomisi hedefi varsa artık kadın meselesini gündemden düşürmemiz gerekiyor. Hukuk anlamında hiçbir eksikliğimiz yok. Hala neden bu konularda sıkıntımız var? Demokrasiyi özümsemek, farklılığı özümsemek, bunun bir zenginlik ve insan hakkı olduğunu bilmek bu sıkıntıyı ortadan kaldırır. Eşitlik önce aileden başlıyor, bir anne olarak kendi oğluma önce eşitliği kabullendirdiğimi düşünüyorum. Her şeyi devletten beklemek yerine kendi alanlarımızda bunu başarmamız gerekiyor” dedi.

Kadının sosyal statüsünü yükseltecek sosyal politikalar üretiyoruz

Fatma Şahin, kadınların önemine dikkat çekerek, "Gaziantep; küçük bir Anadolu, küçük bir İstanbul, küçük bir Amerika'dır. Burada, eline çantasını alıp ‘ben Türk kadınıyım' diyen eğitimli, herkesle rekabet edebilecek güçlü kadınlar var. Aynı zamanda hala Türkçe konuşmakta zorlanan, ciddi sosyal desteğe ihtiyacı olan kadınlarımız da var. Aradaki makas ta çok açık. Aradaki makası kapatmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda 200 bin kadın ve kız çocuğu yetiştiriyoruz. ‘Haydi, Kızlar Okula' dedik, 41 kızı eğitime kazandırdık. ‘Haydi Kızlar Yönetime' projesiyle, kızların yönetime katılması için teşvik ettik, onların ufkunu açtık. Yüzlerce kız çocuklarına belediye bünyesinde görevlendirilen kadın çalışma arkadaşlarımızla tanıştırdık. ‘Kadın başkan var ya, başka kadına gerek yok' anlayışı çok tehlikelidir. O yüzden biz belediye bünyesinde İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Mali Hizmetler ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının başına bir kadın görevlendirdik. Bu bir Türkiye modelidir. Gaziantep'te tam bir zihinsel dönüşüm var, sosyal bir bakış açısıyla kadının sosyal statüsünü yükseltecek sosyal politikalar üretiyoruz" diye konuştu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen de kadınların mücadeleci bir kimliğe sahip olduğunu vurgulayarak, kadınlar arasında dayanışmanın olması gerektiğini kaydetti.

Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Suran ise, kadınların asla mücadeleden uzak kalmaması gerektiğini söyledi.

Söyleşinin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e günün anısına çiçek takdim etti.