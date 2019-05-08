Fatma Şahin kardeşlik sofrasında vatandaşla iftarını açtı

Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak günlük 10 bin kişiye iftar yemeği verdiklerini belirterek, ramazanın sevginin, kardeşliğin, bereketin ayı olduğunu ve kendilerinin sokak ve ilçelerde kurulan bu soranın kardeşlik sofrası olduğunu belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin günlük 10 bin kişiye yemek verildiğini vurgulayarak, “Mübarek Ramazan ayındayız. Bugün bir kardeşlik sofrasındayız. Aslında bu bizim geleneksel iftar soframız, 6 yıldan beri bunu yapıyoruz. 6 bölgede iftar çadırlarımız var günlük 10 bin kişiye iftar yemeği veriyoruz. Sokak ve ilçe iftarlarımız var. Ramazan sevginin, kardeşliğin, bereketin olduğu bir aydır. Bizde bugün öğrenciler ve halkımızda kardeşlik sofrasında iftarımızı açıyoruz” diye konuştu.