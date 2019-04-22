Fatma Şahin koltuğunu devretti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu sembolik olarak Mehmet Akif İnan Ortaokulu 7-B sınıfı öğrencisi Zelal Beçet'e devretti.

Sembolik olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Akif İnan Ortaokulu 7-B sınıfı öğrencisi Zelal Beçet, "Öncelikle benim buraya gelmemde öncelik eden okul müdürümüz Mehmet Sunaç'a çok teşekkür ederim. Ben belediye başkanı olarak gerçekten insanların mutlu olmasını, huzurlu olmasını ve kendilerini güvende hissetmelerini isterim. Güvenlik açısından alacağım ilk önlem çocuklar için kesinlikle yeşil alan çalışması ve park çalışması yapmak olurdu. Bunun dışında şehrimizde pek çok tarım ürünü için gerçekten elverişli topraklarımız var ve bunları değerlendirerek ekonomik alanda kendimizi geliştirebiliriz. Tarım dışında sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm alanlarında da kendimizi ön plana çıkarabiliriz. Bunun içinde geçmişte kalan mirasımızı korumak amaçlı pek çok proje yapılabilir. Kısacası benim izlediğim yol insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla da daha çok şekillenecektir. Hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi. Kısa süreliğine başkanlık koltuğunu devreden Fatma Şahin ise Mehmet Akif İnan Ortaokulu 7-B sınıfı öğrencisi Zelal Beçet'e konuşmalarından dolayı teşekkür ederek, "Anlatılan her bir başlık bu şehrin geleceği, bu ülkenin ve dünyanın geleceği için çok önemli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. Zaten bizimde yolumuzu aydınlatan en büyük felsefemiz. Buradan baktığımız zaman söylediğiniz şey çocuk dostu bir şehir olmak. Çocukların mutlu olduğu, huzurlu olduğu mekanlarla ilgili biz önce ‘Hoş geldin Minik Hemşehrim' projesiyle başlıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak onların ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu dönemde inşallah çocuk dostu bir şehir olma noktasında yeşil mekanlar, kitap kafeler, spor yapacakları bedensel gelişimlerini güçlendirecek gençlik ve spor ile ilgili özel bir daire başkanlığı kuruyoruz. Temelden çocuklarımızı her bir kademede onların yeteneklerine uygun bir şekilde taramalar yapacağız. Bu çocuğumuzun neye yeteneği varsa futbol olabilir, güreş olabilir, yüzme olabilir. Bu taramalar sonucu çıkan sonuca göre onları fırsat vererek yetiştireceğimiz bir mekanizma hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı”

Yeni dönemde kültürel belediyecilik açısından da çalışmalar yapacaklarını ifade eden Fatma Şahin, "Bu şehirde 5 antik kent, 22 müze var. Bu şehre gelen herkesin Roma dönemi, Hitit, Cumhuriyet döneminin hanlarını, hamamlarını göreceği restorasyonlar yapıyoruz. Yeni dönemde de kültürel belediyecilikte özellikle bu alanlarda arkeoloji ve gastronomide şehri altyapısını kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Bir kampanya yaptık. ‘Şimdi Gaziantep'e Gelme Zamanı' diye herkesin buraya gelmesini teşvik ediyoruz. Geldikleri zaman hem bu kültürel mirası, Fırat'ın etrafındaki Zeugma'yı, Karkamış'taki antik kenti, Hitit döneminin en güzel eserlerini görüyorlar. Hem de bu güzel şehirde gastronominin lezzetin başkentinde nereye gideyim buraya gelecek. Ne tadayım deyince de bu 500 çeşit yemeklerimizden tattırıyoruz. İnşallah yeni hedefimiz Asya turizmi. Asya'dan gelecek olan turistlerimiz için de uluslararası çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fatma Şahin son olarak İnan Ortaokulu 7-B sınıfı öğrencisi Zelal Beçet'in 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı. Şahin, hatıra fotoğrafı çektikten sonra öğrencilere hediye verdi.