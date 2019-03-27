Fatma Şahin: "O talihsiz söz kabul edilemez, duysaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanımız verirdi"

Twitter hesabından video yayınlayarak eleştirilere cevap veren Şahin, "O talihsiz söz kabul edilemez, duysaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanımız verirdi" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray'ın test sürüşünde yaşadıkları heyecan, coşku ve gürültülü ortamı hatırlatarak, test sürüşünde söylenen sözü gürültülü ortamdan dolayı duymadıklarını söyledi. Haddini aşan bir söz olduğunu ve kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, Twitter'da paylaştığı videoda, "Gaziray Türkiye'nin en büyük metro projesinin alt yapısıdır. 5 yılın sonunda tamamlanmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Bey ile birlikte test sürüşüne başlamıştık.Büyük bir coşkumuz, büyük bir heyecanımız vardı. Tren düdükleri geliyor. Gürültülü ortamın içerisindeyiz. Test sürüşümüzü tamamlamanın büyük bir mutluluğunu yaşadık. Fakat bir gün sonra sosyal medyada gördüğümüz ve bir kişinin ettiği laf bizi derinden yaraladı. Haddini aşan bir sözdür, kabul edilemez. Gürültülü ortam olmayıp, biz duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanım verirdi. Birkaç gün önce Gaziray test sürüşünde yaşanan o talihsiz olay, kabul edilemez sözle ilgili kısa bir açıklama yaparak, o talihsiz sözü kalabalıktan dolayı duymadım. Çünkü bizim şiyarımız insanı yaşat ki devlet yaşasın şiyarıdır. O talihsiz sözü duysaydık ilk tepkiyi ben ve bakanımız verirdi. Böyle bir şeyi kabullenmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.