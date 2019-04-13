Fatma Şahin şarkı söyledi, Osmanlı şerbeti dağıttı

Şahin, şarkı söyledi ve Osmanlı şerbeti dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği bahar şenlikleri bu yılda düzenlendi. Botanik bahçesinde gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğun olurken, vatandaşlar keyifli saatler geçirdi.

Kişi başına düşen yeşil alan sayısını 10 kat arttırmayı hedefledikleri belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “ Bahar diriliştir, uyanıştır. Ağaçların tomurcuklar açmasıdır. İnsanımızın güneş buluşması mutluluktur. Biz doğaya aşkımızı ilan ettik yıllardır. Çevreye uyumlu bir şehir için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yeni bir dönem başladı. Yeni bir bismillah diyoruz. Ustalık döneminde özellikle şehri cennete dönüştürmeyle ilgili hedefimiz var. Bahar şenliklerine de baktığınız zaman tabiatla insanımızı buluşturuyoruz. Çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu, vatandaş odaklı nasıl bir şehir inşa edilebilir? Nasıl huzurlu bir mekanlar kurulur? Bunların gayreti içerisindeyiz. Gönlünüz taş olursa şehriniz taş olur. Gönlünüzde gül olursa şehriniz gülistan olur. Biz o yüzden şehri gülistan etmek üzere taşları güle çevirmek üzere büyük bir gayretle çalışıyoruz. Halkımızda çok huzurlu, çok mutlu. İnşallah yeni dönemde daha fazla yeşil alan daha fazla değer katan şehirler daha fazla çevreye uyumlu şehirler noktasında hedefimize hızla ulaşacağız. Milyonlarca metrekare yeşil alanlar yaptık, parklar yaptık. Bir dönemde 7 kat arttırdık. Şimdi yeni dönemde inşallah kişi başına düşen yeşil alanımızı 10 kat arttırmayı planlıyoruz. Doğa şenlikleriyle, bahar şenlikleriyle de halkımızla da bir araya geliyoruz. Huzurlu mekanlar, huzurlu insanlar için gayret ediyoruz. Bahar hayırlı olsun. Ülkemize huzur getirsin, bahar getirsin, gönlümüze huzur getirsin” dedi.

Şenliklerin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Şahin, “ Her yerde görüyorsunuz. Osmanlı şerbetlerimiz dağıtılıyor. Karagöz oyunlarımız oynatılıyor. Orta oyunlarımız oynatılıyor. Çocuklarla ilgili yapılacak bütün etkinliklerde yeşili ve çocuğu bir araya getiriyoruz. Çocuk dostu bir kent inşa ediyoruz. İçeride kitap kafelerimiz var. Millet bahçelerimiz var koyduğumuz hedeflere uygulama alanlarını burada başarıyoruz. Çok güzel başladı her şey çok güzel olacak. Yükselen Gaziantep'i çocuğuyla, çevresiyle, kadınıyla yükselen Gaziantep'i hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Bahar Şenliği kapsamında hafta sonuna özel, 13.00 ile 17.00 saatlerinde yapılacak etkinliklere, tüm vatandaşlar davet edildi. Öte yandan 2009 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan Botanik Bahçesi, 10‘uncu yaşında bahar şenliğine ev sahipliği etti.