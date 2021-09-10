Fatma Şahin tasarımcılarla bir araya geldi

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ve TBB'nin de yerel paydaşları arasında yer aldığı, "Türkiye Dokuma Atlası Projesi” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantıda tasarımcılarla bir araya geldi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanında; Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kültür Tarihçisi H. Hümeyra Şahin, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek, TBB Genel Sekreteri Kayhan Özüm'ün yanı sıra Ece Ege, Günseli Kato, Deniz Sağdıç, Nedret Taciroğlu, Fırat Neziroğlu, Tuvana Demir, Ece Gözen, Siren Ertan gibi tasarımcılar ve farklı belediyelerden temsilcileri de toplantıda ve akabinde "Dokuma Atlası Sergisi"nin de ziyaret edildiği etkinlikte bulundu.

"Anadolu büyük bir hazine"

Etkinlikte TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı, Şahin, şunları söyledi: “Hanımefendi'ye Sıfır Atık Projesi'nde olduğu gibi ülkemize dair birçok önemli projeye himaye ettikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu alanda da büyük bir başarı yakalama azmi içerisindeyiz. Çok güzel bir söz var; ‘Sen istersen o bir hayal değil' diyor. Bugün istediğimiz için buradayız. İnsani, çevresel ve kültürel kalkınmanın önemi giderek daha da fark edilir bir hal kazanıyor. Hepimiz zamanın ve mekânın şahitleriyiz. Zamanın ruhu bize yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu'nun ne kadar büyük bir hazine olduğunu söylüyor. Sürdürülebilir kalkınmaya çevresel, insanı ve kültürel kalkınmayla bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Zenginlik artık ne kadar paran, doğalgazın, altının olduğu değil ne kadar yetişmiş insan gücünüzün ve kültürel mirasınızın olduğudur. Bu proje hepimizin başarı hikayesi olacak. Tekstil insanoğlu var olduğu sürece devam edecek. Markalaşmayı ve rekabetleşmeyi başarmamız lazım.”

"Türk kültürünün temsil kurumları yenilenme sürecine girdi"

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kültür Tarihçisi H. Hümeyra Şahin ise serginin farklı iklim ve kültür özellikleri bakımından Türkiye'nin aynası olarak değerlendirilebileceğini belirtti, olgunlaşma enstitülerinin son yıllarda çağdaş tasarımları yakalayarak Türk kültürünün temsil kurumları olması misyonuyla yenilenme sürecine girdiğini kaydetti. Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nin bu konudaki öncü projelerden olduğunun altını çizen Şahin, tekstil sektöründe dünyada rekorlara oynayan Türkiye'nin bu gücünü yurt dışında etkin biçimde kullanması gerektiğine dikkati çekti.

"Tekstil Türkiye'nin bel kemiği"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Ahmet Öksüz ise, tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemine değinerek; “Tekstil Türkiye'nin bel kemiği. Uzun bir aradan sonra ihracatta yeniden birinciliğe yerleştik. Türkiye tekstilde en fazla dış ticaret fazlası veren ülke. Bu kadar değerli bir sektörümüz varken tekstille ilgili tarihi mirasımıza sahip çıkmak gerekiyordu. Projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projeye hep birlikte sahip çıktık. Amacımız kültürümüzü koruyarak yaşatmak ve ticari hale de dönüştürmek.” dedi.

Yereldeki geleneksel dokuma faaliyetlerini TBB aracılığıyla desteklemeyi ve proje kapsamında Anadolu'da tespit edilen 350 dokumanın tekrar üretime kazandırılmasını amaçlayan projeye TBB'nin yanı sıra İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ve İTHİB de katkı ve destek sağlıyor.