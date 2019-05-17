Fatma Şahin'den 19 Mayıs kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin refah yarınları için en büyük gücünün gençler olduğunu belirterek, gençliğin bu sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışacağına inandığını kaydetti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da “Ya istiklâl, ya ölüm!” sloganıyla Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu vurguladı.

19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Aziz milletin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğuna dikkat çeken başkan Fatma Şahin, “İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

Şahin, şöyle devam etti: “Gazi Mustafa Kemal, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' diyerek gençliğe olan inancını ortaya koymuştur. Bu sebeple, böylesine değerli bir övgü ve iltifata mazhar olan gençlerimiz, eğitim ve bilgi ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en kıymetli örneği olacaktır. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha da yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için sizler de çok çalışmalısınız. Sizlerin umutla parıldayan gözlerinizde, coşkuyla çarpan kalplerinizde, aydınlık yüzlerinizde, Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyoruz. Ülkemizin refah yarınları için umudumuz, en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışacağınıza olan inancım tamdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”