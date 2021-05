Fatma Şahin'den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Fatma Şahin, mesajında, O gün Samsun'dan yayılan ateşin, bütün memleketi sarardığını, yüreği istiklâl aşkı ile çarpan her bir vatan evladının aşkla, inançla, ümitle bu kutlu mücadelenin bir neferi olduğunu belirtti.

Fatma Şahin, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatılan İstiklal Mücadelemizin 102'inci yıl dönümünü idrak edildiğini vurgulayarak, vatanınşanlı ecdadın emaneti olduğunu hatırlattı. Şahin mesajında, "Bu millet, bir asrı aşkın bir zaman boyunca iftiharla taşıdığı aziz emaneti layıkıyla geleceğe taşımak noktasında bugün her zaman olduğundan daha da kararlı ve azimlidir. Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur. Gururla söyleyebilirim ki, bir asır önce yorgun bir memleketi ayağa kaldıran o ruh, bugün hâlâ canlıdır, hâlâ ayaktadır. Biliyoruz ki; bir toplumda genç nesiller geçmişinden habersiz, temel değerlerine ve geleneklerine yabancı yetişirse, o ülke kendine sağlam bir gelecek inşa edemez. Bizler adaleti, hakkaniyeti ve merhameti esas alan, her insanın hukukunu gözeten, büyük medeniyetler kurmuş, insanlığa örnek şahsiyetler yetiştirmiş bir geleneğin takipçileriyiz. Bizler tarihe yön vermiş muhteşem bir geleneğin varisleriyiz. Geçmişten aldığımız bu zengin insanlık mirasını geleceğe taşıma mesuliyetini omuzlarımızda hissediyor, gençlerimizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamanın gayretiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden yollara düşen ve canı pahasına istiklâli savunan ecdadımız, bugün de aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşıma gayreti gösteren gençlerimize ilham olmuştur. Sizlerin, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olduğunuzda özveriyle çalışmaya ve ülkemizi daha parlak yarınlara taşımaya hazır olmalısınız. Bu yolda sizlere, inanıyor ve güveniyoruz. Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.