Fatma Şahin'den 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, 23 Nisan'ın demokrasinin, milli iradenin ve millet egemenliğinin en bariz göstergesi olduğunu vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Şahin, 23 Nisan 1920 tarihinin, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk Milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsali olduğunu vurguladı.

Şahin, “23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. 99 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bu anlamlı günü Çocuk Bayramı olarak ilan etmesi, bağımsız bir ülkenin fikri hür, vicdanı hür evlatları olarak yetişen çocuklarımıza bıraktığı en önemli miraslarındandır” ifadelerini kullandı. Fatma Şahin, çocukların gözlerindeki pırıltıda ülkenin aydınlık geleceğinin görüldüğünü hatırlattığı mesajında, "Sizlerden beklentim, yarın kendi ülkelerinizde birer birey, birer yönetici ve hepsinden önemlisi bir insan olarak kararlarınızı hep barıştan, dostluktan yana almanızdır. Sizlere hediye edilen bu gün bir milletin özgürlük uğruna ölüm kalım mücadelesi veren bir milletin iradesini temsil edecek Birinci Büyük Millet Meclisini açarak egemenliğini ilan ettiği tarihtir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine dayalı demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temelleri aslında bugün atılmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde dönüm noktası olan bu günü Atatürk gerçekten de büyük bir öngörü ile çocuklara armağan etmiştir. Sevginin, kardeşliğin tohumlarının atıldığı bu güzel günden beklentimiz dünya geleceğinde hoşgörünün hakim olması, barışın ve mutluluğun tesis edilmesidir. Ve dünya barışını, adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü tüm dünya sizler tesis edeceksiniz. Sevgiyi, barışı, hak ve adaleti kendine şiar edinmiş bu milletin mirasçıları olarak geleceğimiz sizlere emanettir. Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle bütün çocukların, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nı kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.