Fatma Şahin'den anneler günü mesajı

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, annelerin beslemeyi, sadakati, cesareti, büyütmeyi, sabır göstermeyi, hoşgörü ve sevgiyi tek bir çatı altında buluşturmayı karşılıksız başarabilen tek varlık olduğunu vurguladı. Şahin mesajında, “Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız anda bizi sarıp sarmalayan, hayata hazırlayan, sevgisi, şefkati ve sıcaklığıyla her zaman bize destek olan annelerimiz şüphesiz ki aile hayatının birleştirici unsurudur. Annelerimiz, varlık sebebimiz, yüzümüze kondurulan ilk öpücük, başımızı okşayan ilk el, kulağımıza fısıldanan ilk sesin sahibi, sevginin, şefkat ve merhametin kaynağıdır. Hayata hayat veren, cana can katan, bizlere hayatı öğreten, bizlerin kişiliğini yoğuran, geleceğe hazırlayandır. Çocukları söz konusu olduğunda hiç bir zorluktan yılmayan, onların mutluluğu, sağlığı ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz ailenin temel direği, güçlü yarınların kurucularıdır. Anne sevgisini alan bir çocuk tüm kötülüklerden uzak durarak çevresiyle barışık bir hayat sürer. Bu nedenle annelerimize eğitimden sağlığa her alanda ne kadar iyi imkanlar sağlarsak, o kadar güçlü nesiller yetiştirebiliriz. Annelerimiz huzurluysa, toplum huzurludur, annelerimiz mutluysa, toplum mutludur. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. O yüzden yeni Türkiye'nin anahtarı annelerimizdir. Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ve yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, ‘vatan sağ olsun' diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakâr analarının da ellerinden öpüyor ve Anneler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.