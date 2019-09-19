Fatma Şahin'den Gaziler günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 19 Eylül'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verilişi vesilesiyle tüm gazilerin andılğı anlamlı bir gün olduğunu hatırlattı. Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için şereflerin en büyüğü olduğunu dile getiren Başkan Şahin, “Türk tarihi, mukaddes vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarıyla elde edilen büyük zaferlerle doludur. Onlar, bu vatan topraklarındaki varlığımızın güvencesidir. Şair Mithat Cemal Kuntay'ında dediği gibi; ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır'. Vatanımızın ve milletimizin varlığının devamını, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını, özgürlüğümüzün korunmasını ve milletçe namusumuzla, şerefimizle yaşamamızı gazi ve şehitlerimize borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tüm tehditlere karşı binlerce yıldır canı pahasına mücadele ettiğini anlatan Şahin, şunları aktardı: "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla asırlardır şer odaklarına karşı mücadele eden bu milletin destansı fedakarlığı, bugünlere ulaşmamızın en büyük nedenidir. Uğruna çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Bizde bu vatan aşkı, bu özgürlük sevdası oldukça hiçbir güç karşımızda duramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ‘Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.