Fatma Şahin'den öğretmenler günü mesajı

Fatma Şahin, mesajında bilgiye, öğrenmeye ve eğitime hak ettiği değeri veren bir kültürün evlatları olduklarını aktararak, ülkenin geleceğine ışık tutan öğretmenlerin, toplumsal hayatta kritik bir noktada bulunduğunu kaydetti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin ‘oku' emriyle başlaması okumanın, öğrenmenin ve eğitimin önemini gayet açık şekilde anlatmaktadır. Türk toplumlarında eğitimin önemi kadar eğiten de önemli olmuş ve saygı duyulmuştur. Eğitim ve öğretimin insanlık için olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Türkiye güçlü ve müreffeh bir ülke yolunda hızlı ve emin adımlarla yürürken, en büyük umudumuz bugün okul sıralarında oturan çocuklarımız, gençlerimiz ve onları şekillendiren öğretmenlerimizdir. Cehalete karşı açtığımız savaşta en büyük silahımız sizlersiniz. İstediğiniz kadar güzel okullar yapın eğer içlerinde nitelikli eğiticiler yoksa o okullar taştan, binadan ibaret yapılar olarak kalmaya mahkumdur. Okulları okul yapan, eğitim yuvası yapan sizlersiniz. Sizlerin kendinize yapacağı her türlü yatırım, her birikim, her kazanç, çocuklarımıza, ülkemize, yarınlarımıza yapacağınız yatırımdır. Bilgiye, öğrenmeye, eğitime hak ettiği değeri veren bir kültürün evlatlarıyız. Unutmayalım ki, çocukların hayatına ışık tutan öğretmenler, ülkenin geleceğinin şekillenmesinde kritik bir noktada bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Şahin, kendilerine emanet edilen çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için gerekli bilgi donanımını sağlayan, daha güzel bir dünya hedefiyle onlara erdem kazandırarak yarınlar için en önemli yatırımı yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Yeni Türkiye'nin geleceğe güvenle bakmasında öğretmenlerin katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, sözlerini, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çağdaşlaşma yolunda Cumhuriyetimizin ihtiyacı olan ‘fikri hür', ‘vicdanı hür', ‘irfanı hür' nesilleri yetiştiren tüm öğretmenlerimizi geleceğe kattığı değer için yürekten kutluyorum” diyerek sonlandırdı.