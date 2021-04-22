Fatma Şahin'den ormanlık alanın imara açıldığı iddialarına sert tepki

Gaziantep'te sosyal medyada gündem olan ormanlık alanın imara açıldığı iddialarına yanıt veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tek bir ağacın bile kesilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, “İşi bilenlerin orman fotoğrafı koyup da arkasından imara açılan yer diye göstermesini ben halkımızın vicdanına bırakıyorum” dedi.

Gaziantep kent merkezinde bulunan 5'nci Zırhlı Tugay'ın yerine inşa edilecek olan Medeniyet Şehri projesi için imara açılan bölgelerle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi basın toplantısı düzenledi. Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'nun da katıldığı basın toplantısı büyükşehir meclis salonunda gerçekleşti. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreter Sezer Cihan ile Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak'ın yanı sıra yetkililer katıldı. İmara açılan bölümün yeşil alan olmadığını, söz konusu paylaşımlarda kullanılan orman fotoğrafının başka bir bölgeye ait olduğunu uydu fotoğrafı, drone görüntü ile slaytlarla anlatan Sezer Cihan, “İmara açtığımız bölgede tek bir ağaç bile yok” dedi.

Hayalinin dünyanın en büyük millet bahçesini Gaziantep'e kazandırmak olduğunu vurgulayan Fatma Şahin ise Medeniyet Şehir Projesi tamamlandıktan sonra dünyanın en büyük kent parkının New York'ta değil Gaziantep'te olacağını söyledi.

“Tek bir ağacın bile kesilmesine müsaade etmeyiz”

Son birkaç günden beridir gündemde olan 5'nci Zırhlı Tugay'ın arazisiyle ilgili yanlış fotoğraflarla yalan bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Şahin, Tugay'ın içerisinde yer alan beton yapılarının ömürlerini tamamladığını anlattı. Genelkurmay Başkanlığı'yla Gaziantep'e yakışır bir tugay inşa etmek anlaştıklarını aktaran Şahin, “Daha bugün Eczacılar Odasıyla ağaç dikimi yaptık. Aynı zamanda da Gaziantep Gazeteciler Cemiyetiyle yeni orman yeri imzası attık. Biz böyle bir duruş gösterirken bir tane ağacın bile kesilmesine müsaade etmeyiz. Yalan yanlış bilgilerle toplumun kafasının karıştırılmasını kabul edemiyorum. Sade bir vatandaş gelip itiraz etse oturup anlatırım ancak bunu yapanlar eğitimli, bu konuda uzman ve işi bilenlerdir. İşi bilenlerin orman fotoğrafı koyup da arkasından imara açılan yer diye göstermesini ben halkımızın vicdanına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“Paylaşılan fotoğrafın projeden farklı bir noktada olduğu görülüyor”

Konu hakkında sunum yaparak teknik bilgiler veren Cihan, “Askeri alanlarda bulunan bütün bina, tesislerin Millî Savunma Bakanlığı'nın uygun gördüğü araziye bu binaların taşınması ve boşalan arazi belediyeye devredilecek. Bu konuda hızlı bir mesafe aldık ve bir hayali gerçekleştirdik. Protokoller tamamlandı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Taşınacak yere ciddi bir yatırım yaptık. Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında proje ile farklı bir nokta görülüyor. Ağaçlık alan imara açılmasın diye protokolde bu ağaçlık alanın kent ormanı yapılacağı yazıldı tapusunu büyükşehir almadı. Söz konusu sosyal medya paylaşımında kullanılan fotoğrafın bizim planlarla ilgisi yok. Tabi burada özeleştiri yapmamız lazım belki de biz ne yapmak istediğimizi anlatamadık. Vatandaşlarda paylaşımda orman fotoğrafı görünce haklı olarak ormanlık alanı imara açtığımızı düşünmüş olabilirler. Ormanlık alanla ilgili kısmın imara açılması kesinlikle söz konusu değildir. Hatta biz imara açtığımız bölgede dahi yeşil alanlara yer verdik” diye konuştu.