Fatma Şahin'den Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyarette, bölgesel kalkınmanın başarıya ulaşması için ortaklaşa hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Şahin, “Şanlıurfa ile ortak bir geçmiş var. Ortak bir tarih var. Hepimiz Fırat'ın çocuklarıyız. Urfa'yı Şanlı yapan, Antep'i Gazi yapan çok özel değerlerimizi unutmadan bu ruhla iş birliği anlayışımızı güçlendirmeliyiz” dedi.

TBB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel belediyecilik hakkında edindiği tecrübeleri aktarmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine emanet ettiği Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı ziyaret etti.

Protokolde Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 27. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat da yer aldı.

Siverek Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, bölgesel kalkınma modelinin gerçekleştirilecek iş birlikleriyle başarıya ulaşacağının altını çizerek, “Şanlıurfa ile ortak bir geçmiş var. Ortak bir tarih var. Hepimiz Fırat'ın çocuklarıyız. Bölgesel kalkınmanın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Sahabe ruhuyla kimin daha iyi olan neyi varsa hep birlikte paylaşarak ilerlemeliyiz. Bölge kalkınmasının anahtarı budur. Urfa'yı Şanlı yapan, Antep'i Gazi yapan çok özel değerleri unutmadan bu ruhla iş birliği anlayışımızı güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, “Bizim felsefemiz, her zaman tüm kardeşlerimizle beraber yürümektir” ifadelerine yer veren Şahin, pandemi sonrasında tarıma dair çok önemli işlere imza atacaklarını kaydetti.

Şahin, “Sizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kader birliğine çok inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazi şehrimiz, 100'üncü yılına gidiyor. Yalnızca Gaziantep'te 6 bin 317 şehit vererek önemli bir bağımsızlık mücadelesi verildi. Göreve geldiğimizden beri ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından hareketle hizmet ağımızı oluşturduk. Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin vatandaşımızı can kulağıyla dinleyip, var olan sıkıntıları eş değer doğrultuda çözüme kavuşturmayı kendimize görev edindik. Bizim felsefemiz, her zaman tüm kardeşlerimizle beraber yürümektir. Bölgesel ve ırksal düşünce yapısından uzak durarak vatandaşlarımızın hayatına dokunmayı sürdüreceğiz. Bölgemizde geçmişimize dönüp baktığımızda 2'nci bir Çanakkale Savaşı'nın yaşandığını görüyoruz. Ecdadımızın mücadele ruhu bizde de mevcut. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın ‘ölümüne ölümüne' demesinin ardından ecdat yine gözünü kırpmadan canını verdi. Şanlıurfa ile ortak kaderimiz ve ortak geçmişimiz var. Bizim amacımız işimizi güzel yapmaktır. Gayret edeceğiz. İşte bu yüzden buradayız. Şanlıurfa Belediyesi ile de çok güzel yürütüyoruz iş birliği içeren çalışmalarımızı. Yeni bir dünya kuruluyor. Nisan ayında salgından kurtuluyoruz. Pandemi sonrası hayatta, tarım, çevre ve sağlık çok önemli başlıklar halini kazanacak. Şanlıurfa ve Gaziantep bereketli hilalin ortası. Allah bize büyük bir nimet vermiş. Hiçbir eksiğimiz yok. Yeni dönemde salgından kurtulduğumuz zaman tarıma dair çok önemli işlere imza atacağız hep birlikte. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. İyi fikir ile yola çıkarak bölgenin rahatlaması için çabalayacağız. Zeynel ve Ayşe başkanımızla bölgedeki sıkıntıların neler olduğunu tespit ederek güven turizmini bölgede popüler yapacağız. Bunların her biri kurumsal kapasitenin artırımı ve çözüm gücünün hız kazanmasına bağlıdır. Hali hazırda Siverek'in ekonomisini nasıl güçlendireceğimize dair plan ve proje çiziyoruz. Gaziantep'i ve Şanlıurfa'yı bölge olarak Türkiye'de daha güçlü bir konuma getireceğiz. Gaziantep, Şanlıurfa'nın olmaması halinde yüzde 30 küçüleceğinin farkındayız. Yani Gaziantep, Şanlıurfa olmadan eksik kalır. Bu iki şehir iç içe bir şekilde Gaziantep'in sanayisinde birlikte çalışıyor, emek veriyor” diye konuştu.