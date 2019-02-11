Fatma Şahin'den yerli yatırım çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanayisiyle yükselen bir değer olan Gazi şehirde yerli makinenin kullanılmadığını belirterek, “Binlerce ton parayı Belçika'ya yatırıyoruz, yatırdığımız paranın 10'da birini Araştırma Geliştirmeye (ARGE)'ye koyup ta yerli yatırım desteklense bu şehir uçar” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan “İhracata İlk Adım Seferberliği” programı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin ilki Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep'in ihracatına ilişkin veriler, analizler ve fırsatların paylaşılacağı TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi Toplantısında katılımcı firmalar ihracat konusunda bilgilendirilecek.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)'in ev sahipliğinde Teymur Continental Hotel'de düzenlenen toplantının açış konuşmasında sanayicilere seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yenidünya düzeninde büyük bir rekabetin olduğunu belirtti.

“Paris'teki bir belediye başkanının diliyle konuşamıyorsam işimin gereğini yerine getiremediğim anlamına gelir”

Bilginin güç olduğunu belirten Şahin, “Medeniyetler tarihine baktığımız zaman, bilgi güçtür iktidar yapar. Kim o dönemde bilgiyi elinde tutuyorsa o dünyanın sözünü söylüyor. Üretim nedir, üretimin zorluğunu ve yatırımın iyileştirilmesi için kimin ne yapması gerektiğini, işçi psikolojisi nedir sorularının yanıtını çok iyi bilen bir kardeşinizim. Şehrin en büyük gücünün lokasyon olduğunu görüyoruz. İpek yolu, kalkınma yolu kendiliğinden olmamış, esnaf odası başkanımızın beş kuşak bir derinliği var. Tekstilcilerimizin mağaralardan atölyelerine gelen bir tekstil altyapımız var. Bu akşamdan sabaha olmuyor önce bu birikmeyi sağlamamız gerekiyor. Biz göreve gelir gelmez bu şehrin rekabet gücünü, şehrin güçlü ve zayıf taraflarını çalıştık. En büyük gücümüzün lokasyon olduğunu biliyoruz. Çünkü hiçbir şehirde 5 saate 2 milyar kişiye ulaşılamaz. Bu büyük bir avantajımız, büyük bir gücümüz. Artık biz Ankara ve İstanbul'la yarışmıyoruz, dünyanın eylem ve söylem birliğini oluşturmadığımız zaman bu yarışın içerisinde kalamayız. Ben Paris ve Amerika Birleşik Devletlerindeki bir belediye başkanının diliyle konuşamıyorsam işimin gereğini yerine getiremediğim anlamına gelir. Küresel ölçekli yaptığımız raporlamada bu şehrin rekabet gücü nedir dedik. İlk çıkan sonuç bu şehir üreten insanlar şehridir sonucudur. Dibimizde savaş ve kaos ortamı olmasına rağmen sanayiciler 150 fabrika açma başarısını gösterdi” dedi.

“Her şeyin başı güven ve istikrardır”

“6 Organize Sanayi Bölgesinde 150 bin çalışanımız var” diyen Şahin, “Devlet olarak önce yatırım ortamını iyileştireceksin. Dünyada kriz yokken 2001 krizinde yüzde 10 küçüldük, Amerika merkezli çıkan 2008 krizinde kriz teğet geçecek dedik, teğet geçti. 10 Ağustos'ta köklü olgunluğumuz olmasaydı, çözüm üretme kapasitemiz olmasaydı bu toplantıları yapamazdık. Kendi gücümüze güvenmemiz lazım ama çok ciddi zayıf halkalarımız var. Silikon vadilerini kuramayan ülkede yaşayan çocuklarımız bunları konuşamayacak. Derhal yüksek teknolojiye geçmemiz lazım. En iyi halıcıların başı, en iyi ihracatçıların başı Gaziantep'te, orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna çıkmamış lazım. Gaziantep, bunu 2011'de yakalamıştır yatırım ortamı iyileşmiş, tüm makro dengeler düzelmişti, her şeyin başı güven ve istikrar. Herkesin kendini güvende hissetmesi, istikrarı görmesi gerekiyor, bunun üzerine kendilerini hemen yeniden yapılandırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Teknokentler kuramazsak ilerleyemeyiz”

Teknokentlerin önemine değinen Şahin, “70 bin öğrencinin olduğu üniversiteler şehriyiz, ama Bilkent'teki ODTÜ'teki Boğaziçi'ndeki gibi teknokentler kuramazsak ilerleyemeyiz. Organize sanayi bölgesindeki işverenin yükünü aşağıya çekebilmek için modern şehirlerde üretim merkezinin yanına yaşam merkezi kurulmuş. Her sabah 150 bin kişinin taşındığı yere Türkiye'nin en büyük toplu konut projesi olan 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutluk kuzey şehri kuruyoruz. Organize rahatsa, esnaf rahatsa, işveren rahatsa bizi kimse tutamaz. Ulaşım kentin en büyük sorunu. Yılda 3 milyon yolcu kapasitesi olan havalimanının kapasitesini 10 milyona çıkaramazsak kendi kapasitemizi kullanamıyoruz demektir. Lojistik gücümüzü artırmamız gerekiyor. Organizeyi merkeze alarak küçük organize ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki kara treni hızlı trene çevirdik. Bunu tamamen üretim için yapıyoruz. Üreticinin önündeki taşı kaldır yeter, adam zaten ne yapacağını biliyor. Metro projesiyle bizim derhal yer altına inmemiz lazım. Gar-Düztepe-Hastane HRS (Metro) hattı olarak tasarlanan ortalama 10 kilometre-9 istasyonlu ve 14 kilometre-13 istasyonu olacak Gar-GAÜN 15 Temmuz HRS (Metro) hattı olmak üzere iki metro hattının araçları, sürücüsüz metro (GoA4) modeliyle kullanılacak. Hatlar için sondaj çalışmaları başlatıldı. Demir ağlar ülkenin kalkınma referansıdır” şeklinde konuştu.

“Hem üretip hem tüketmemiz gerekir”

Başkanım bu iş senin işin değil diyenlere rağmen üretmeye devam ettiğini vurgulayan Şahin, “Bilimi ve teknolojiyi içselleştirme zamanı, ben her işi yaparım diyen gençlerle olmaz. Halıcının derdi başka makinecinin derdi başka. Hem makine, makine diyoruz ama yerli makine kullanmıyoruz. Binlerce ton parayı Belçika'ya yatırıyoruz. Belçika'ya yatırdığımız paranın 10'da birini araştırma geliştirmeye koyup ta yerli yatırım desteklense bu şehir uçar. Dünya akıllı şehirleri konuşuyor. Akıllı şehir ne demek, akıllı şehir teknolojiyi kullanmak demek, akıllı ulaşım demek, akıllı enerji demek. Ben büyükşehir olarak, biyogaz enerji santralini kurdum. Özel sektör temsilcileri, ‘başkanım bu iş senin işin değil' dediler. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi üretmek benim işim çünkü bu şehir üreten şehir. Hem üretip hem tüketmemiz gerekir” dedi.

“Bilim merkezi, bir modeldir”

Gaziantep Kilis yolu, Burç kavşağında 30 bin metrekarelik alanda Gaziantep Bilim Merkezi, kurulacağını müjdeleyen Şahin, “Yapı oturum alanın 9 bin 800 metrekare olacağı öngörülerek geri kalan 20 bin metrekarelik alan ise bilim meydanı, açık otopark, açık sergi alanları, bilim şenlik alanları ve binayı topoğrafya içerisine gömen yeşil alanlardan oluşacak. 15 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak proje tamamlandığında adeta bilim üssü olacak. O kadar önemli ki bu modeli hiçbir yerde göremezsiniz. Hayırsever bilim merkezinin dışını yapıyor, TÜBİTAK içini yapıyor, üniversite 30 dönüm yer veriyor. Gaziantep ve bölgesinde sanayi ve ticaret sektörlerinin her türlü taşıma ve nakliye faaliyetleri Lojistik Merkezi'nde toplanacak. Aynı zamanda gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kent merkezinin kuzeyinde yaklaşık 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı. Yemek ekonomidir, gastronomi ekonomidir, arkeoloji ekonomidir. ‘Gaziantep‘e gelme zamanı' dedik, ‘Uzaklarda Arama' dedik. Tek başına hayvanat bahçemize 4 milyon kişi geldi. 5G'yi uygulamak istiyorsanız pilot şehir Gaziantep'tir” diye konuştu.