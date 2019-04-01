Fatma Şahin'e coşkulu karşılama

Başkanın yollarına kırmızı güller döken çalışanlar, Kayahan'ın “Bir Aşk Hikayesi” şarkısıyla adeta başkanıyla bütünleşti. Karşılama töreninde Fatma Şahin'in gelişiyle heyecan ve coşku doruk noktaya ulaştı, seçimde en yakın rakibine yüzde 28 fark atarak kazanılan büyük zafer kutlandı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gaziantepli seçmenin teveccühüyle yeniden başkanlık koltuğuna oturan Şahin, büyükşehir belediyesi protokol girişinde düzenlenen karşılama töreninde belediye çalışanlarına seslendi.

“Başkanın değil aile olmanın başarısıdır”

Gazianteplilerin gönül belediyeciliğinde yükselen Gaziantep'e oy verdiğini dile getiren başkan Şahin, halkın istikrar, güven ve kardeşlikten yana oy kullandığını bildirdi.

Şahin, “Bu gün bu başarıda; bir aile olduysak, bir olduysak, beraber olduysak bu başarının bir başkanın başarısı değil aile olmanın başarısıdır. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bunu ispatladık. Her bir kardeşim, genel sekreterimden, şu anda hizmet veren çaycı kardeşime kadar hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep, projelerimize ‘durma yok yola devam' dedi

Gaziantep'in yola devam dediğini belirten Şahin, “Sizin gibi yol arkadaşlarına, basiretiniz için vefanız için kardeşliğiniz için bu zor coğrafyada bu zor dönemde dağ gibi arkamızda durduğunuz için Allah hepinizden razı olsun” diyen başkan Fatma Şahin, şöyle devam etti: “Bir takım oyunu ve ben bu ailenin, bu takımın gücüne inandım. Hamd olsun, milletimize karşı bizi mahcup etmedi yüce Mevlam. Sizler arkamızda çok sağlam durdunuz. Ve sizin huzurunuzda tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. 3 Kasım'dan bu yana 15 defa bizi 1'inci çıkardılar. Oy veren vermeyen bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sonuç bize şunu gösterdi. Sayenizde ‘Sayın başkanım değil benim başkanım' olduk. Bu zor dönemde 2 bin yıllık kardeşliğimize inandık, bir Gaziantep modeli oluşturduk. Birileri fitnede, dedikoduda yarışmaya çalışırken biz işimizle projelerimizle yarıştık. Hemşehrilerim, projelerimize, kardeşliğimize, gönül belediyeciliğimize ‘durma yok yola devam' dedi” şeklinde konuştu.

Geleceğimiz için yeniden yollara çıkma günü

Gelecek için hep beraber çalışacaklarını belirten Şahin, “Kazanan Gaziantep, kazanan hemşehrilerim oldu. İlk dönem bizim için çok önemliydi. Ama şimdi geçmiş döneme göre üzerimizde daha fazla bir sorumluluk var. Bugün yeni bir ‘bismillah' diyoruz. Üzerimizdeki emanetin ve sorumluluğun farkındayız. Halkımıza verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmek için bu ekibe güveniyorum, sizlere güveniyorum. Beyannamemizde verdiğimiz 2023'de, 2040'daki Gaziantep'imiz için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Ama sizin gibi dostlar, sizin gibi çalışma arkadaşlarımızı olduğu sürece Allah bizi mahcup etmeyecektir. Gaziantep kazanacak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kazanacak, hemşehrilerim kazanacak, kardeşlik kazanacak, bunu birlikte kazandıracağız. Çocuklarımız için geleceğimiz için yeniden yollara çıkma günü diyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum” diye konuştu.