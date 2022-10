Fatma Şahin'e Merinos forması

Liginde mücadele eden Merinos Bayan Voleybol takımı, teknik ekibi ve yöneticileri Kulüp Başkanı Ali Atalar,öncülüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek tüm oyuncuların imzaladığı 27 numaralı forma hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Merinos Voleybol takımı yöneticileri, sporcuları bir araya geldi. Spor şehri Gaziantep'te bayan voleybolunun geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özellikle kız çocuklarının sporla tanışmasında Merinos voleybol takımının oyuncularının rol model olduğuna dikkat çekerek, ''Gaziantep'in spor şehri olması konusunda çok önemli adımlar attık. Onlarca salon inşaa ettik ve çocuklarımızın spor yapmasına imkan sağladık. Yapımına başlanan spor tesislerimiz önümüzdeki yıl tamamlanacak ve hizmete açılacaktır. Özellikle kız çocuklarımızın spor ile tanışmasında öncü olan Merinos Voleybol Kulübünü ayrıca kutluyorum. Birinci ligde mücadele eden voleybolcu kızlarımız sporla yeni tanışan kızlarımız için rol model oluyorlar. Kendilerini kutluyor ve başarıları diliyorum. Ayrıca Gaziantep'ten bir takımımızı da sultanlar liginde görmek istiyoruz” dedi.

Merinos Voleybol Kulübü Başkanı Ali Atalar, kulüp olarak alt yapıya önem verdiklerini belirterek, ''On yıl önce Merinos Voleybol kulübünü kurduğumuzda önceliğimizi alt yapı olarak belirlemiştik. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde alt yapıda beş ayrı kategoride 200 civarında lisanslı sporcularımız bulunmaktadır. Profesyonel ikinci lig mücadele eden bir takımımız ve 1. Ligde de bilindiği gibi bir takımımız şampiyonluk hedefiyle mücadele etmektedir. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda maçlarımızı oynayacağımız saha başta olmak üzere Büyükşehir belediyemizin desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bayan voleybolunun şehrimizde geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için yapılması gerekenleri masaya yatırdık. Sayın Fatma Şahin her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu

Ziyarette, Merinos Voleybol takımı tarafından hazırlanan 27 numaralı Merinos Voleybol takımı oyuncularının imzaladığı forma Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin”e takdim edildi.