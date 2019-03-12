İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatma Şahin'e Vatan mahallesinde miting gibi karşılama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin vatan mahallesinde yoğun ilgiyle karşılandı.


Seçim Çalışmaları Kapsamında mahalle ziyaretlerine gece gündüz demeden devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, doğudan göç eden vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Vatan mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun kalabalıktan dolayı mitinge dönüşen karşılama Şahin, AK Partinin tüm yasakları kaldıran parti olduğunu belirterek, hiçbir mahalleyi diğer mahalleden ayırt etmediklerini söyledi. Ne Barak mahallesinin Vatandan ne İbrahimli'nin kendileri için bir başka mahalleden bir farkı olmadığını belirterek, önce insan önce vatan dediklerinin altını çizdi.


Fatma Şahin'i karşılamaya gelen ve alanı dolduranların büyük bölümünün ise kadın ve kızlar olması dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.