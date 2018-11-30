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Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep’te bir kamyonet, benzin istasyonuna girmeye çalışan otomobile çarptı.

Gaziantep'te bir kamyonet, benzin istasyonuna girmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Nizip ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Yunus G. idaresindeki 27 1828 plakalı otomobil, yakıt almak için benzin istasyonuna girmek istedi. Kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen otomobile, Ahmet Ö. idaresindeki 27 HM 092 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobil sürücüsü şans eseri yaralanmazken, devrilen kamyonetin sürücüsü ise ağır yaralandı.


Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili polis çalışma başlattı.

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