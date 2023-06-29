Feci kazada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı

Gaziantep'te kurban kesiminden dönenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi Araban Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Kılıç idaresindeki 18 AAZ 803 plakalı hafif ticari araç, arkadan başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Araç, kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak yan yola uçtu. Feci kazada araç içerisinde bulunan ve kurban kesiminden döndükleri öğrenilen 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Gökhan Kılıç kurtarılamadı

Feci kazada yaralanan 4 çocuk babası Gökhan Kılıç (50), ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılıç, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden Gökhan Kılıç'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.