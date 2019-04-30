Feci kazada can pazarı

Gaziantep'ten Kahramanmaraş istikametine seyir halinde bulunan otomobil, çıktığı refüjde devrilerek aydınlatma direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin başarılı çalışma ile kurtarıldı.

Gaziantep-Kahramanmaraş yolu istikametinde seyir halinde bulunan Ahmet M. idaresindeki 46 E 3994 plakalı otomobil, Nurdağı ilçe çıkışı 4. kilometrede yolun ortasındaki refüje çıkarak, devrildi. Refüjde bulunan aydınlatma direklerinin üzerine devrilen otomobilin sürücüsü ise araçta sıkıştı. Feci kazada sıkışan sürücü Ahmet M, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından dakikalarca yürütülen çalışma ile çıkartıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kazanın ise sürücünün direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.