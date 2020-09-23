Feci kazada emniyet kemeri takılı olan 5 kişi ölümden döndü

Gaziantep'te bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralıların tamamının emniyet kemerinin bağlı olmasının can kaybını önlediği ortaya çıktı.

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Güngürge Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neslihan K. yönetimindeki 27 BOY 90 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Neslihan G., Necip K., Sevcihan K., Zeliha K. ve Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralananların emniyet kemerinin bağlı olması nedeniyle ölümden döndükleri öğrenildi.