Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Olay, Gaziantep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazada, Taha Kaçar, Cahit Sat, Hatice Sat, Kardelen Sat, Mesut Taşdemir ve Kadir Sat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.