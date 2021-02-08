İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi

Gaziantep’te, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın kimlikleri belirlendi.

Gaziantep'te, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazelerinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek akşam saatlerinde Şanlıurfa'da defnedileceği öğrenildi.


Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş-Adana otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ya hasta ziyaretine giden Hıdır Yavuz'un (26) kullandığı 35 AGA 480 plakalı Volkswagen marka otomobil, arıza yaptığı için sağ şeritte duran tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hıdır Yavuz ile yanında bulunan arkadaşı Mehmet Halil Kurt (29), araç içerisinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta ölen arkadaşların cansız bedenleri, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkartıldıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Feci kaza 6 çocuğun yetim, iki kadının dul kalmasına neden oldu


Öte yandan feci kazada hayatın kaybeden sürücü Hıdır Yavuz'un iki, arkadaşı Mehmet Halil Kurt'un ise dört çocuk babası olduğu ortaya çıktı. İki arkadaşı hayattan koparan kaza sonucu 6 çocuk yetim kalırken, iki kadın da dul kaldı. Arkadaşların cansız bedenleri, adli tıp kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazelerin, akşam saatlerinde Şanlıurfa'da defnedileceği öğrenildi.


Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.