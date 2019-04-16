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Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi.



Kaza, İslahiye ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslahiye'den Hatay istikametine seyir halinde bulunan Serdar Subaşı idaresindeki 67 EY 057 plakalı otomobil ile Tarık Ekici'nin kullandığı 06 BF 318 plakalı otomobille çarptı. Kazada Sevgi Ekici, Emine Duman ve Meryem Uçar olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, hayatını kaybeden 3 kişi ise hastane morguna kaldırıldı. Araçlarda inceleme yapan jandarma ekipleri, otomobillerden birinde 8, diğerinde ise 7 kişi bulunduğunu tespit etti.

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