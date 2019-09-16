Feray Şahin ölüm yıl dönümünde anılıyor

Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde öldürülen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin, ölüm yıl dönümü nedeniyle Gaziantep ve Mersin başta olmak üzere birçok şehirde etkinlik ve basın açıklamalarıyla anılıyor.

Feray Şahin için, Mersin'de Kadın Platformu tarafından ortaklaşa yapılacak basın açıklaması ve etkinlik 19 Eylül Perşembe günü saat 12.00-13.00 arasında Mezitli'de Feray Şahin Parkı'nda gerçekleştirilecek. Açıklamaya demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, kadın örgütleri Feray'ın ailesi, arkadaşları katıldı. Gaziantep Kadın Platformu ise Yeşilsu Parkı'nda yine aynı gün saat 12.00-13.00 arasında Feray'ın ölüm yıl dönümüyle ilgili basın açıklaması yapıyor. Aynı şekilde Hatay'da CHP İl Kadın Kolu başkanı basın açıklaması yaparak Feray'ı ölüm yıl dönümünde anacaklar. Aynı şekilde İstanbul ve Ankara ‘da Ekmek ve Gül ekibi sosyal medya üzerinde etkin bir çalışma yürütecek. Yine Ankara, İstanbul, Malatya, Antalya, Adana gibi bir çok şehirde sevenleri ve duyarlı kadınlar, kızlar tarafından bireysel yapacakları etkinlikler ile Feray Şahin'i anarak kadın cinayetlerine de dikkat çekecekler.

Feray Şahin kimdir?

Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından suçsuz, savunmasız, masum olduğu halde katledildi. Katil delilerin çoğunu yok ederek cinayete kaza süsü verdi. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten insan öldürmeden hakkında dava açılan sanık, delilleri yok etmesine ve sürekli ifade değiştirip yalan konuşmasına rağmen, mahkeme katile tek bir soru sormadı. Mahkeme bu cinayeti katilin ifadesi doğrultusunda yürüterek bilinçli taksire sokarak katile indirimli 5 yıl 3 ay ceza verdi. Mahkeme heyeti, cinayetin Adli Tıp Kurumu gibi bilimsel kurumdan gelen raporları, eldeki delilleri, tanık ifadelerini dikkate almayarak katili adeta kurtarma yarışına girmesi tepkiyle karşılanmıştı. 23 Yaşında üniversite son sınıf öğrencisini öldüren Fatih Burak Aykul 1,5 yıl yattıktan sonra 4 Ocak 2019 tarihinde şartlı salıverildi. Katil Haziran 2019 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ailenin itirazı üzerine cinayetin dosyası Şubat ayından buyana Yargıtay'da bulunuyor.