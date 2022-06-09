Festivale katılanların kan şekerini ölçtüler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Festivali'nde stant açan Özel MMT Amerikan Hastanesi'nin sağlık çalışanları, ziyaretçilerin kan şekerini ve tansiyonunu ölçtü.

Her yıl farklı bir sağlık temasıyla Gazi şehirlilerin yaşamına dokunacak festivalin ilk teması “Obezite” oldu. Festival Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi de stant açtı. Stant da modern dünyanın en sık rastlanılan hastalığı obezite için ziyaretçilere bilgi verilirken, kan şekeri ölçümü ve tansiyon ölçümü de yapıldı. Özel MMT Amerikan Hastanesi'nin açmış olduğu standa protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sağlıklı yaşamla ilgili konuların tüm detaylarıyla ele alındığı festivalde Özel MMT Amerikan Hastanesi Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Anıl Özmutlu, obezite ameliyatının kesin çözüm olup olmadığı, ameliyat sonrasında yeniden kilo alınıp alınmadığı, bu tip hastalara ne gibi uygulamalar yapıldığı konusunda katılımcılara bilgiler verdi.