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FETÖ'den yargılanan eski savcıya hapis cezası

Gaziantep’te FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Gaziantep'te 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada FETÖ sanığı eski savcı Erkan A. Bylock kullanmadığını söyledi. Savcı, sanığın ‘çalışma evlerinde' kaldığını, mesleğe başladıktan sonra da örgütle bağını kesmediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

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