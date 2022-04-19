Fevzi Çakmak Bulvarı baştan sona yenilendi

Şehrin önemli güzergahlarının başında gelen ve araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yürütülen kademeli altyapı çalışmaları tamamlanarak 20 yıllık asfalt yenilendi. Ulaşımın rahatlaması ve sağlıklı bir araç sürüşü için ekipler titizlikle çalıştı.

Yürütülen çalışmayla bisiklet yollarına 1 kilometre daha eklendi

Yaklaşık bir kilometrelik hatta yürütülen yenileme çalışmalarında ayrıca İlbank istikametine denk gelecek şekilde yeni bisiklet yolu yapıldı. Mevcut bisiklet yolun devamı niteliğinde olan yeni hat, bisiklet sürüşünde güvenlik ve konfor sağlayacak.

GASKİ ve diğer altyapı kuruluşları çalışmalarını tamamladı

Bulvar üzerinde çalışma yürütülen alanda Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) bin 800 metre duktil boru yenileme imalatı yaparken, şiddetli yağışlarda göllenme ihtimali olan alanlarda ise yağmur kanallarının bakımını ve gerekli görülen yerlerde yapımı gerçekleşti. Altyapı çalışmalarında ayrıca ilgili kurumlarca telefon, internet, elektrik hatlarında yenileme ve yeni hat çekimi gerçekleştirilirken, bölgede bulunan trafik ışıkları ile kameralardaki arızalar da giderilerek yeniden devreye alındı