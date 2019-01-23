Filenin sultanları ve efeleri 2. ligde mücadele edecek

Şehitkamil Belediyesinin spora ve sporcuya olan desteği 2018-2019 sezonunda Voleybol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan spor kulüplerine branşa özgü malzeme desteği ile devam etti.

Filede mücadele edecek spor kulüplerinin temsilcilerini makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yönetici ve teknik adamlarla voleybol üzerine uzun bir sohbet gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde büyük rol oynayan amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. Her yıl, Gaziantep'te faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ve okullara birbirinden farklı sportif malzeme yardımları yapan Şehitkamil Belediyesi, voleybol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerini de unutmadı. Şehitkamil Belediyesi spora olan tam desteğini 2018-2019 sezonunda Voleybol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan spor kulüplerine branşa özgü malzeme armağanları ile sürdürdü. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ve Türkiye Voleybol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Behzat Şencay'ın da katıldığı buluşmada filede mücadele edecek spor kulüplerinin temsilcilerini makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yönetici ve teknik adamlarla voleybol üzerine uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Türkiye Voleybol Federasyonu adına İl Temsilcisi Behzat Şencay, amatör spora verdiği büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

“Tüm ekiplerimize gönülden başarılar diliyorum”

Voleybol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek 9 farklı kulübün temsilcisini misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarışmacı tüm ekiplere başarı dileklerini iletti. Amatör spor faaliyetlerinin önemine dikkat çeken ve altyapıların güçlü olmasının Gaziantep ve Türk sporu adına büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Fadıloğlu, “Sporun ve sporcunun yanında olmaya imkanlar dahilinde gayret gösteriyoruz. Bu işin mutfağında çalışmak, sporcularımızın nitelikli spor yapabilecekleri ortamları oluşturabilmeyi oldukça önemsiyoruz. Spor alanında yetki sınırlarımız gereği profesyonelliğe değil, amatör spor faaliyetlerine destek olabiliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen amatör spor faaliyetleri Gaziantep ve Türk sporu adına büyük önem arz ediyor. Bugün 2018-2019 sezonunda Voleybol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan spor kulüplerimizin temsilcilileri ile bir araya geldik. Ben tüm ekiplerimize gönülden başarılar diliyorum. Temsilcilerimizin ilimizi üst liglerde başarıyla temsil etmesini arzuluyoruz. Sakatlıklardan uzak centilmence geçen bir sezon olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Katkılarından dolayı Şehitkamil Beldiyemize teşekkür ediyorum”

Türkiye Voleybol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Behzat Şencay, il genelinde yürütülen voleybol faaliyetlerine verilen desteklerden dolayı voleybol camiası adına Şehitkamil Belediyesine teşekkürlerini iletti. Şehitkamil Belediyesine teşekkür eden Şencay, “İl genelinde voleybol branşının yaygınlaşması adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarda Şehitkamil Belediyesinin bizlere verdiği büyük desteklerden dolayı şahsım ve camiam adına Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve değerli ekibine teşekkür ederim. Bölgesel ligde ilimizi temsil edecek olan kulüp ve takımlara başarılar dilerim” diye konuştu.