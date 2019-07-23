Filmdeki detayı bulana dizüstü bilgisayar ödülü

Gaziantep'te bir grup genç tarafından çekilen kısa filmdeki detayı bulan ilk kişiye dizüstü bilgisayar ödülü verilecek.

Gaziantep'te Sığınağım İlim ve Kültür Derneği üyesi gençler, çektikleri kısa film ile yeni bir bakış açısı kazandırmak istedi. Çekimi ve hazırlanması 3 buçuk ay süren ve Youtube'da Sığınağım TV kanalına yüklenen ‘İntibah' adlı kısa filme gizli bir detay saklayan film yapımcıları, detayı bulan ilk kişiye dizüstü bilgisayar verecek. Filme ödül koyarak anlatmak istedikleri mesajı daha iyi vermek isteyen film yapımcıları, doğru cevabı verecek izleyiciyi bekliyor.

Yaklaşık 3 yıldır film çektiklerini belirten öğrenci Hasan Hüseyin Öğretici, “Çektiğimiz İntibah adlı filmi Youtube sosyal paylaşım ağındaki Sığınağım TV kanalına yükledik. Yeni bir bakış açısı katmak istedik. Bunun gibi tarzda birçok videolar çekiliyor. İslami ve gençlere hitap eden videolar. Biz bunu biraz daha sinematik ve nazar kabiliyetini cezbedecek, insanlara bunu izlettirebilecek, o duyguyu insanlara daha net verebilecek bir film yapmak istedik ve böyle bir projeye başvurduk. 3 buçuk ay sürdü bu filmimizin yapımı. Bu filmin temel mesajı hepimizin kalp atışları ve sayısı belli. Bu bizi ileriye değil de geriye götürüyor. Mesela her saniye ölüme daha çok yaklaşıyoruz. Ölüm aslında bir son değil aslında bir başlangıç" dedi.

Sosyal medyada verilen cevapların değerlendirmeye alınacağını belirten Öğretici, bu uygulama ile insanlara eğlenceli bir şekilde mesaj vermek istediklerini anlatarak, "Biz videonun içerisine işi biraz daha eğlenceli hale getirebilmek için bir detay sakladık. Bu videoyla insanlara mesajımızı daha iyi verebilmek için bu gizli detayı yerleştirdik. Bu detayı bulan ilk kişiye Youtube kanalımızdaki videonun altına ismini yazması halinde dizüstü bilgisayar hediye edeceğiz" diye konuştu.